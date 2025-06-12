هل يتبدّل اسم الهدّاف التاريخيّ لكأس العالم؟

يحاول المشّجعون توقّع هويّة المنتخب الذي سيجلس على عرش كرة القدم العالميّة

مع تبقي سنة على انطلاق بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتّحدة وكندا المكسيك، وفي حين يحاول المشّجعون توقّع هويّة المنتخب الذي سيجلس على عرش كرة القدم العالميّة لأربع سنوات مقبلة، فإنّ مسألة هدّاف النسخة، والهداف التاريخي للبطولة لا تقلّ أهميّة.

الهداف التاريخي هو الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفًا من 24 مباراة، خلفه البرازيلي رونالدو (15 هدفًا) ثمّ الأماني الآخر غيرد مولر (14 هدفًا) والفرنسي جول فونتين (13 هدفًا) متعادلًا من الأرجنتيني ليونيل ميسي، فالبرازيلي بيليه والفرنسي كيليان مبابي (12 هدفًا لكلّ منهما).

مبابي وميسي هما اللاعبان الوحيدان اللذان يهدّدان رقم كلوزه، فهما سيشاركان في كأس العالم المقبلة، في حال لم تحدث أيّ مفاجآت.

ويحتاج الأرجنتيني إلى 3 أهداف لمعادلة الرقم القياسي و4 لكسره، في حين أنّ نجم ريال مدريد يحتاج 4 أهداف ليعادله و5 لكسره، فهل سنشاهد في نهاية النسخة المقبلة هدّافًا تاريخيًّا جديدًا للبطولة؟.





