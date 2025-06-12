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بين مانشستر سيتي وليفربول .. درس في الدهاء

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بين مانشستر سيتي وليفربول .. درس في الدهاء
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كرة القدم

2025-06-12 | 00:41
بين مانشستر سيتي وليفربول .. درس في الدهاء

مانشستر سيتي متّهم بأنّه كثير الإنفاق وبشكل جنوني

لطالما كان مانشستر سيتي واحدًا من أكثر الأندية نشاطًا في سوق الانتقالات، وفي حين أنّ النادي الإنجليزي متّهم بأنّه كثير الإنفاق وبشكل جنوني، فإنّ ما يغفل عنه المنتقدون هو "الدهاء" الذي تنفق فيه الإدارة أموال الانتقالات.
وبات ذلك اكثر دقة منذ تولّي بيب غوارديولا مهمّة تدريب الفريق، وهو الذي يملك نظرة ثاقبة تجعله يقتنص لاعبين بعيدين إلى حدّ ما عن الأضواء، التي تجعل ثمنهم يرتفع بشكل جنوني.
ولتأكيد "ذكاء" السيتي في السوق، تكفي مقارنة بسيطة بينه وبين غريمه الأوّل في الوقت الحالي في إنجلترا، فبعد موسم مخيّب للآمال لم يحقّق خلاله "السيتيزنز" أيّ لقب، بدأت "حملة" التدعيم لتشكيلة الفريق.
ووصل حتى اللحظة إلى الفريق كلّ من تيجاني ريندرز مقابل 54.6 مليون يورو وريان شرقي مقابل 36.5 مليون يورو وريان آيت نوري مقابل 42.8 مليون يورو وماركوس بيتينيلي مقابل نحو نصف مليون يورو، أي أنّ أربعة لاعبين كلّفوا مانشستر سيتي نحو 135.5 مليون يورو.
أمّا ليفربول الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، فسيدفع 160 مليون يورو تقريبًا مقابل لاعب واحد بعد أن أصبح من شبه المؤكّد، وبحسب العديد من المصادر، أنّ فلوريان فيرتز سيكون لاعبًا للريدز ابتداءً من الموسم المقبل.
جميع أندية كرة القدم تصرف أموالًا طائلة على الانتقالات، لكنّ ما يُحدث الفرق هو "كيفيّة" صرف هذه الأموال.


بين مانشستر سيتي وليفربول .. درس في الدهاء

رياضة

كرة القدم

مانشستر سيتي

ليفربول

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