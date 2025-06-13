فيديو - بقيادة "العجوز" كازورلا .. أوفييدو يقترب من الدرجة الأولى

Santi Cazorla (40) said he'd play for Real Oviedo for free if he could. He is currently on a minimum wage professional contract and he also donates 10% of his shirt sales.



Now, Real Oviedo could get promotion to La Liga thanks to his goal. 🇪🇸💙 pic.twitter.com/CRr3tSeGmG — EuroFoot (@eurofootcom) June 12, 2025

أعلن سانتي كازورلا، اللاعب الإسباني البالغ من العمر 40 عاماً، أنه سيخوض المباريات مع ريال أوفييدو بشكل مجاني إذا أتيحت له الفرصة.والان، يرتبط اللاعب المخضرم بعقد احترافي، وبالأجر أدنى، ويُقدّم أيضاً تبرّعاً بنسبة 10% من مبيعات قميصه لصالح النادي.وبفضل هدفه الأخير، يقترب ريال أوفييدو من الصعود إلى الدوري الإسباني الممتاز (لا ليغا)، إذ دخل كازورلا المباراة كبديل في الشوط الثاني بينما كان فريقه متأخراً بهدف أمام ألميريا في إياب نصف نهائي الملحق، وخلال أربع دقائق فقط، سجل لاعب الوسط هدفاً من ركلة حرة بقدمه اليسرى الأضعف.ومنح الهدف أوفييدو التقدم (3-2) في مجموع المباراتين، وبطاقة التأهل إلى نهائي الملحق، حيث سيواجه ميرانديز.ما حصل، جعل إسهامات كازورلا داخل الملعب وخارجه محل تقدير كبير من الجماهير والإدارة على حد سواء، وخلقت روحاً تضامنية واحترافية، عكست حب اللاعب للنادي ورغبته القوية في تحقيق النجاح، على الرغم من كل الظروف.