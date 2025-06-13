نجل وابن أخ راؤول ألبيول يوقّعان مع أكاديمية فياريال

تأكيداً على الثقة الكبيرة التي يمنحها النادي لهذين الشابين

أعلنت أكاديمية نادي فياريال الإسباني رسمياً عن تجديد عقود كلّ من روميو ألبيول، نجل النجم السابق راؤول ألبيول، وابن أخيه تياغو ألبيول، مع الأكاديمية.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على الثقة الكبيرة التي يمنحها النادي لهذين الشابين، اللذين يُعدان من أبرز المواهب الصاعدة في مركز أكاديمية "الغواصات الصفراء".

روميو ألبيول وتياغو، ليسا فقط قريبين من لاعب مخضرم مثل راؤول ألبيول، بل يمتلكان أيضاً قدرات فنية مميزة وأداء متطور، أثبتا من خلاله أنهما يستحقان فرصة الاستمرار والتطور داخل النادي.

وفياريال، الذي يُعرف باهتمامه الكبير بتطوير المواهب الشابة، يراهن على هذين اللاعبَين لإضافتهما إلى صفوف الفريق الأول في المستقبل.

مع استمرار تدريباتهما وتطورهما في الأكاديمية، ينتظر عشاق فياريال المزيد من الإنجازات والنجاحات من روميو وتياغو في السنوات المقبلة، ليكونا جزءاً من قصة نجاح الغواصات الصفراء.





