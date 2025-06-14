إيرلينج هالاند: ثلاث سنوات من التألق مع مانشستر سيتي

قدم النجم النرويجي إيرلينج هالاند أداءً استثنائيا

منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي قبل ثلاث سنوات، قدم النجم النرويجي إيرلينج هالاند أداءً استثنائيا أثبت من خلاله أنه أحد أبرز المهاجمين في العالم، محققا أرقاما وإنجازات مذهلة في فترة زمنية قصيرة.

فخلال 142 مباراة خاضها مع الفريق، سجل هالاند 121 هدفا، وهذا الرقم دليل على أنّه لم يكن مجرد هداف، بل كان حجر الأساس في تحقيق العديد من الألقاب التي توّج بها الفريق.

من أبرز الإنجازات التي حققها هالاند مع مانشستر سيتي:

• الفوز بدوري أبطال أوروبا، للمرّة الأولى في تاريخ مانشستر سيتي.

• الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين توالياً.

• الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي

• التتويج بكأس العالم للأندية، الذي يؤكد تفوق السيتيزينز على مستوى العالم.

• الفوز بكأس السوبر الأوروبي كدليل على هيمنة السيتي على القارة الأوروبيّة

أما على الصعيد الفردي، فقد حصد هالاند العديد من الجوائز التي تعكس براعته:

• جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

• جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

• لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين.

تجعل هذه الإنجازات والأرقام هالاند أحد أكثر اللاعبين تأثيرا في تاريخ مانشستر سيتي، بل وفي عالم كرة القدم بشكل عام، وإذا ما عاد للعطاء بهذا المستوى بعد موسم صعب، يبدو أنّ النادي الإنجليزي سيعود إلى منصّات التتويج من جديد.







