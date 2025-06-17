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عمر السومة يغيب عن مواجهة الوداد ومانشستر سيتي والسبب؟

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عمر السومة يغيب عن مواجهة الوداد ومانشستر سيتي والسبب؟
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كرة القدم

2025-06-17 | 01:01
عمر السومة يغيب عن مواجهة الوداد ومانشستر سيتي والسبب؟

يغيب النجم السوري المخضرم عن فريقه الوداد

قد يغيب النجم السوري المخضرم عمر السومة عن مواجهة فريقه الوداد المغربي ومانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم للأندية، المقررة غداً الأربعاء.
ويعود السبب الى عدم حصول السومة، 37 عاماً، على تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة الأميركية، حيث غادر السعودية متوجهًا إلى سويسرا، لكن تزامن طلبه مع عطلة رسمية وإغلاق السفارة الأميركية، أدى الى تعطيل الإجراءات وتأخر انضمامه للفريق.
وفي حال حصوله على التأشيرة، سيتوجه السومة مباشرة من سويسرا إلى الولايات المتحدة، للانضمام إلى فريقه، ولكنه قد يجد صعوبة في المشاركة بمباراة الوداد الأولى أمام مانشستر سيتي، بسبب الإجهاد البدني وعدم الجاهزية الناتجين عن مدة الرحلة الطويلة.



عمر السومة يغيب عن مواجهة الوداد ومانشستر سيتي والسبب؟

رياضة

كرة القدم

عمر السومة

الوداد المغربي

مانشستر سيتي

كأس العالم للأندية

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