فيديو - روكي بالبوا يتسبب بمشكلة بين الترجّي وفلامنغو

🇧🇷x🇹🇳 A rivalidade já começou!



Torcedor do Espérance tirou a bandeira do Flamengo que estava vestindo a estátua de Rocky Balboa e colocou a da Tunísia. No entanto, o rubro-negro foi lá e retirou a bandeira do país.



📹 @lancenet / @lucas_bayer_ pic.twitter.com/vLMphWML3M — Jornal dos Sports (@JornalDosSports) June 16, 2025

سادت أجواء التوتر بين جماهير الترجي التونسي وفلامنغو البرازيلي قبيل المواجهة التي جمعتهما ضمن المجموعة الرابعة من مسابقة كأس العالم للأندية، وانتهت الى خسارة الفريق العربي (0-2).وبدأ التوتر على خلفية حادثة وقعت أمام تمثال "روكي بالبوا" الشهير في مدينة فيلادلفيا الأميركية، إذ قام مشجع للترجي بنزع علم فلامنغو الذي كان يغطي التمثال، ووضع علم تونس مكانه، في خطوة رمزية لإظهار التحدي قبل المباراة.وتطورت الأمور حين تدخل مشجع برازيلي، وأعاد رفع علم فلامنغو فوق التمثال، في مشهد عكس الحماسة بين أنصار الفريقين.ويعتبر هذا النوع من العروض الرمزية أمام تمثال "روكي"، الذي يمثل شخصية الملاكم الأسطوري في سلسلة الأفلام الشهيرة، تقليداً قبل المباريات الكبيرة، لكنه اتخذ طابعاً أكثر حدّة مع قبل المواجهة.