فيديو - روكي بالبوا يتسبب بمشكلة بين الترجّي وفلامنغو

🇧🇷x🇹🇳 A rivalidade já começou!



Torcedor do Espérance tirou a bandeira do Flamengo que estava vestindo a estátua de Rocky Balboa e colocou a da Tunísia. No entanto, o rubro-negro foi lá e retirou a bandeira do país.



📹 @lancenet / @lucas_bayer_ pic.twitter.com/vLMphWML3M