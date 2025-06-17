فيديو - رودري وإيدرسون يفاجئان جماهير مانشستر سيتي في منازلهم

Rodri and Ederson surprised Imran, Ticket Officer and member of the Blue Crescent Official Supporters Club, who followed City everywhere during the 2023 treble season and was in attendance at all five trophy lifts 🩵#LoveThisCity pic.twitter.com/NGgjWm3CbR — Manchester City (@ManCity) June 16, 2025

في لفتة مميزة من نادي مانشستر سيتي، قام بعض لاعبي الفريق الأول، بزيارة عدد من جماهير النادي في المجتمع المحلي، وذلك قبل سفر الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.وحرص لاعبو السيتي على مفاجأة مشجعي النادي الأوفياء، الذين ارتبطوا به عبر سنوات طويلة، على الرغم من التحديات والظروف الشخصية الصعبة التي مرّوا بها.وجاءت هذه المبادرة تقديراً من النادي لدعم الجماهير خلال الموسم الماضي، كما هدفت إلى تعزيز الروابط مع مشجعي الفريق قبل خوض غمار أول مشاركة للنادي في كأس العالم للأندية.وكان من بين هذه المفاجآت، زيارة الثنائي رودري وإيدرسون للمشجع عمران، أحد أعضاء نادي "بلو كريسنت" الرسمي لمشجعي مانشستر سيتي، والذي يُعدّ واحداً من بين أكثر من 400 رابطة مشجع رسمية للنادي حول العالم.ويُعتبر عمران من المشجعين المخلصين، حيث سجّل لحظة لا تُنسى في حياته عندما رزق بمولودته الجديدة، والتي كانت تبلغ أسبوعين فقط، عندما قرر السفر إلى إسطنبول ليوم واحد لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا.ولم تتوقف رحلات "المشجع الوفي" عند هذا الحدّ، فقد كان حاضراً في جميع احتفالات الفريق، التي تخللها رفع الكؤوس خلال موسم الثلاثية التاريخي للنادي.