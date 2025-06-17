الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - رودري وإيدرسون يفاجئان جماهير مانشستر سيتي في منازلهم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - رودري وإيدرسون يفاجئان جماهير مانشستر سيتي في منازلهم
A-
A+

كرة القدم

2025-06-17 | 01:08
فيديو - رودري وإيدرسون يفاجئان جماهير مانشستر سيتي في منازلهم

قبل سفر الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية

في لفتة مميزة من نادي مانشستر سيتي، قام بعض لاعبي الفريق الأول، بزيارة عدد من جماهير النادي في المجتمع المحلي، وذلك قبل سفر الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.
وحرص لاعبو السيتي على مفاجأة مشجعي النادي الأوفياء، الذين ارتبطوا به عبر سنوات طويلة، على الرغم من التحديات والظروف الشخصية الصعبة التي مرّوا بها.
وجاءت هذه المبادرة تقديراً من النادي لدعم الجماهير خلال الموسم الماضي، كما هدفت إلى تعزيز الروابط مع مشجعي الفريق قبل خوض غمار أول مشاركة للنادي في كأس العالم للأندية.
وكان من بين هذه المفاجآت، زيارة الثنائي رودري وإيدرسون للمشجع عمران، أحد أعضاء نادي "بلو كريسنت" الرسمي لمشجعي مانشستر سيتي، والذي يُعدّ واحداً من بين أكثر من 400 رابطة مشجع رسمية للنادي حول العالم.
ويُعتبر عمران من المشجعين المخلصين، حيث سجّل لحظة لا تُنسى في حياته عندما رزق بمولودته الجديدة، والتي كانت تبلغ أسبوعين فقط، عندما قرر السفر إلى إسطنبول ليوم واحد لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا.
ولم تتوقف رحلات "المشجع الوفي" عند هذا الحدّ، فقد كان حاضراً في جميع احتفالات الفريق، التي تخللها رفع الكؤوس خلال موسم الثلاثية التاريخي للنادي.



فيديو - رودري وإيدرسون يفاجئان جماهير مانشستر سيتي في منازلهم

رياضة

كرة القدم

مانشستر سيتي

رودري

إيدرسون

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - لويس إنريكي يستمتع بأشعة الشمس في ميامي
فيديو - روكي بالبوا يتسبب بمشكلة بين الترجّي وفلامنغو

اقرأ ايضا في كرة القدم

وداع بلسعة أفعى ... مطار ليفربول يسخر من ألكسندر أرنولد
01:24

وداع بلسعة أفعى ... مطار ليفربول يسخر من ألكسندر أرنولد

وجّه مطار جون لينون رسالة ساخرة إلى ترينت ألكسندر أرنولد

01:24

وداع بلسعة أفعى ... مطار ليفربول يسخر من ألكسندر أرنولد

وجّه مطار جون لينون رسالة ساخرة إلى ترينت ألكسندر أرنولد

فاشل في الملعب .. عالق في الكيان بسبب الحرب
01:18

فاشل في الملعب .. عالق في الكيان بسبب الحرب

لم يحظ بموقع أساسي في توتنهام

01:18

فاشل في الملعب .. عالق في الكيان بسبب الحرب

لم يحظ بموقع أساسي في توتنهام

فيديو - عودة النجمة الدولية الى برشلونة بعد 8 سنوات
01:17

فيديو - عودة النجمة الدولية الى برشلونة بعد 8 سنوات

عادت إلى النادي بعد ثماني سنوات من مغادرته

01:17

فيديو - عودة النجمة الدولية الى برشلونة بعد 8 سنوات

عادت إلى النادي بعد ثماني سنوات من مغادرته

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025