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نجم تشيلسي في سهرة صاخبة بعد فوز فريقه

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نجم تشيلسي في سهرة صاخبة بعد فوز فريقه
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كرة القدم

2025-06-18 | 04:26
نجم تشيلسي في سهرة صاخبة بعد فوز فريقه

خطف لاعب تشيلسي نوني مادويكي الأنظار

خطف لاعب تشيلسي نوني مادويكي الأنظار، بعد ظهوره في سهرة في أتلانتا، عقب مباراة فريقه أمام لوس أنجلوس إف سي، التي انتهت بفوز "البلوز" (2-0) في افتتاح كأس العالم للأندية.
مادويكي، الذي شارك أساسيا في اللقاء، ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل وهو يستعرض إطلالته برفقة المؤثرة سكاي، قبل حذف المقطع لاحقًا، إذ حصل لاعبو تشيلسي على يوم راحة بعد المباراة.
ويأتي ظهور مادويكي وسط تقارير تشير إلى أن تشيلسي منفتح على عروض بيعه خلال الصيف، ضمن خطة لتجديد خط الهجوم، خاصة بعد موسم شهد تذبذب مستواه وتوتر علاقته بالمدرب إنزو ماريسكا.
ويواجه النادي اللندني تحديات مالية، تترافق مع صفقات مرتقبة، وهو يستعد لملاقاة فلامنغو البرازيلي في ثاني مبارياته ضمن البطولة التي تستمر حتى 13 تموز - يوليو، حيث يسعى لتحقيق اللقب والجائزة المالية الضخمة التي تفوق قيمة دوري أبطال أوروبا.


نجم تشيلسي في سهرة صاخبة بعد فوز فريقه

رياضة

كرة القدم

تشيلسي

نوني مادويكي

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