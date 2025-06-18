هل يقوم برشلونة بضم ظهير موناكو الفرنسي؟

برشلونة يُحرز تقدّمًا ملحوظًا في مفاوضاته

على الرغم من أنّ سوق الانتقالات الصيفية للعام 2025 لم يُفتتح بعد، إلّا أنّ نادي برشلونة بدأ يتحرك بسرعة لحسم صفقاته المنتظرة، استعدادا للموسم الجديد..

وبعد أن حسم النادي الكتالوني صفقة التعاقد مع الحارس الإسباني خوان غارسيا، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، يتوجّه تركيز الإدارة الآن نحو تدعيم الجبهة الهجومية بضم جناح أيسر، حيث برزت أسماء ماركوس راشفورد ولويس دياز ونيكو ويليامز.

ومع الإعلان عن الاتفاق مع وليامز، أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو إلى أن برشلونة يُحرز تقدّمًا ملحوظًا في مفاوضاته لضم الظهير البرازيلي فانديرسون، البالغ من العمر 23 عاماً، لاعب نادي موناكو الفرنسي.

ومع أن عقد اللاعب يمتدّ حتّى 2028، إلا أن إدارة برشلونة كثّفت محادثاتها مع النادي الفرنسي لإقناعه بإتمام الصفقة، حيث يعوّل على رغبة اللاعب في تمثيل نادٍ كبير.

لكن تبقى العقبة الأبرز في إتمام الصفقة هي ضرورة الحصول على موافقة رابطة الدوري الإسباني "لاليغا" بشأن تسجيل تعاقدات جديدة، في ظل القيود المالية المفروضة على النادي.

ويُعتبر فانديرسون خيارًا جذابًا للمدرب الألماني هانسي فليك، خاصة مع تألقه في الموسم الماضي بقميص موناكو، حيث شارك بشكل أساسي وسجّل هدفين وقدم خمس تمريرات حاسمة.









