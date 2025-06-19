بالفيديو - تيجاني رايندرز يغني في حفل تقديمه مع مانشستر سيتي

🇳🇱🎶 Tijjani Reijnders sings 'One Dance' for his Manchester City initiation. 😂 pic.twitter.com/5kfOkkXNxk — EuroFoot (@eurofootcom) June 18, 2025

خطف الهولندي تيجاني رايندرز، لاعب وسط مانشستر سيتي الجديد، الأنظار خلال حفل تقديمه إلى زملائه في الفريق، بسبب قيامه بأداء أغنية "One Dance" الشهيرة للنجم العالمي دريك، ضمن تقليد متبع في بعض الأندية الأوروبية لدمج اللاعبين الجدد داخل غرفة الملابس.وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر لاعب ميلان السابق وهو يحمل الميكروفون بثقة، ويؤدي الأغنية أمام لاعبي السيتي والجهاز الفني، وسط أجواء من المرح والضحك والتفاعل الحار من زملائه.وسرعان ما تفاعل جمهور السيتي مع الفيديو، حيث علّق أحدهم "لحسن الحظ أن لديه مسيرة كروية يعتمد عليها"، بينما كتب آخر "أداؤه ليس أسوأ بكثير من النسخة الأصلية".وتُعتبر هذه العادة جزءاً من ثقافة كرة القدم داخل غرف الملابس، حيث يُطلب من اللاعبين الجدد عادةً أداء أغنية أمام بقية الفريق في أجواء ودية لكسر الحواجز.رايندرز، القادم حديثًا إلى مانشستر سيتي، يأمل أن يكون ظهوره الغنائي مقدمة لظهور قوي في الملعب مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.