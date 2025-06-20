فيديو - ليونيل ميسي يحقق إنجازا تاريخيا في عالم كرة القدم

🚨⚽️ 𝐆𝐎𝐀𝐋 | Inter Miami 2-1 Porto (Lionel Messi 54') pic.twitter.com/AQYSCVh9lN — EuroFoot (@eurofootcom) June 19, 2025

سطر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي فصلًا جديدًا في تاريخ كرة القدم، بعدما أصبح أول لاعب في التاريخ يصل إلى 1,250 مساهمة تهديفية خلال مسيرته الاحترافية.وجاء هذا الإنجاز المذهل بعد مشاركته في 1,106 مباريات رسمية، سجل خلالها 866 هدفًا، وقدّم 384 تمريرة حاسمة لزملائه، ليؤكد مجددًا مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة.ومساء أمس الخميس، قاد ميسي ناديه انتر ميامي الأميركي الى الفوز على بورتو البرتغالي (2-1)، في الجولة الثانية من دوري مجموعات كأس العالم للأندية، حين سجّل هدفًا من ركلة حرة مباشرة.رقم ميسي الجديد يضعه في صدارة اللاعبين الأكثر تأثيرًا هجوميًا في تاريخ كرة القدم، ويضاف إلى سلسلة الأرقام القياسية التي حطمها طوال مسيرته في الملاعب الأوروبية والدولية.