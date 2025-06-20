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فيديو - جدارية ضخمة لباريس سان جيرمان تزين لوس أنجلوس

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فيديو - جدارية ضخمة لباريس سان جيرمان تزين لوس أنجلوس
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كرة القدم

2025-06-20 | 01:16
فيديو - جدارية ضخمة لباريس سان جيرمان تزين لوس أنجلوس

جدارية فنية ضخمة تكريمًا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي

شهد أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية ظهور جدارية فنية ضخمة تكريمًا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في خطوة تعكس الانتشار العالمي المتزايد للنادي الباريسي.
وتم تنفيذ الجدارية على يد الفنان الأميركي الشهير غوستافو زيرمينيو جونيور، المتخصص في رسم الجداريات ذات الطابع الرياضي، حيث اختار شارع 7753 Melrose Avenue ليكون موطن هذا العمل الفني المميز.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود النادي الباريسي لتعزيز حضوره العالمي وتوسيع قاعدة جماهيره في الولايات المتحدة، خاصة مع الشعبية المتزايدة لكرة القدم في لوس أنجلوس والمدن الأميركية الكبرى.
ولاقت الجدارية تفاعلًا واسعًا من المشجعين والمارة، لتصبح معلمًا بارزًا يعكس تلاقي الفن والرياضة في واحدة من أكثر مدن العالم حيوية.




فيديو - جدارية ضخمة لباريس سان جيرمان تزين لوس أنجلوس

رياضة

كرة القدم

باريس سان جيرمان

غوستافو زيرمينيو جونيور

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