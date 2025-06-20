مدريد تدرس تعديل قانون الضوضاء للسماح بحفلات في البرنابيو

للسماح لنادي ريال مدريد بتنظيم الحفلات الموسيقية

تعمل حكومة مدريد الإقليمية، بقيادة رئيستها إيزابيل دياز أيّوسو، على تعديل قانون الضوضاء، للسماح لنادي ريال مدريد بتنظيم الحفلات الموسيقية في ملعب سانتياغو برنابيو، بعد حظر استضافتها بسبب شكاوى السكان من ارتفاع مستويات الصوت.

وحصل ذلك بعد الليالي الثلاث التي أحيتها الفنانة تايلور سويفت في الملعب، ما أدى الى اعتراضات واسعة، وتشمل التعديلات المقترحة رفع الحد المسموح به لمستويات الصوت واعتماد متوسط الصوت بدلاً من الحد الأقصى.

وأدى هذا الحظر إلى استضافة أتلتيكو مدريد حفلات موسيقية في ملعبه بدلاً من ريال مدريد، محققًا أرباحًا كبيرة.

وتسعى الحكومة أيضًا لضمان وجود إجراءات أمنية ونظافة مشددة لحماية سكان المنطقة المحيطة في حال عودة الحفلات إلى البرنابيو.





