كول بالمر: هذا سبب وضع الكمامة على متن الطائرة

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🗣️ Cole Palmer on why he wore a mask on the plane to the Club World Club: "I don't like the smell of planes." 😷✈️ pic.twitter.com/R6OAA0loAc — EuroFoot (@eurofootcom) June 20, 2025

أثار ظهور نجم تشيلسي الإنجليزي كول بالمر وهو يضع كمامة على درج الطائرة وهو متجه مع الفريق إلى كأس العالم للأندية العديد من التساؤلات بين الجماهير والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ومع عدم وجود أسباب صحية معروفة تدفع لذلك، خرج اللاعب بتصريح مقتضب، أوضح فيه السبب الحقيقي وراء وضع الكمامة، قائلًا "لا أحب رائحة الطائرات."الظهور اللافت بالكمامة أثار تفاعل الجماهير بين من رأى في الأمر تصرفًا غريبًا، ومن اعتبره مسألة شخصية تتعلق براحة اللاعب خلال الرحلات الجوية، خاصة مع طول المسافات في البطولات الدولية.ويُعد كول بالمر من أبرز لاعبي تشيلسي في الموسم الحالي، حيث يحظى بثقة كبيرة من المدرب والجماهير بفضل مستوياته المميزة وأهدافه الحاسمة، إلا أن هذا التصرف الطريف أضاف جانبًا جديدًا إلى شخصية اللاعب خارج المستطيل الأخضر. وخير تشيليي اولى مبارياته في كأس العالم للاندية بسقوطه امام فلامنغو البرازيلي (١-٣) ضمن المجموعة الثالثة.