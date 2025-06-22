الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

برشلونة لضمّ لاعب شاب من أصول سوريّة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
برشلونة لضمّ لاعب شاب من أصول سوريّة
A-
A+

كرة القدم

2025-06-22 | 05:55
برشلونة لضمّ لاعب شاب من أصول سوريّة

يلعب كجناح أيمن مع كوبنهاغن الدنماركي

ذكرت تقارير إعلامية أن برشلونة يرغب في ضمّ اللاعب الشاب روني بردغجي، الذي يلعب كجناح أيمن مع كوبنهاغن الدنماركي، وسيصبح لاعباً حراً في كانون الأول - ديسمبر المقبل.
وارتبط اسم بردغجي، البالغ 19 عاماً، ببرشلونة في أواخر العام 2023، ليتجدد الاهتمام به حالياً، حيث يمكن ان يتم التعاقد مقابل مبلغ يتراوح من 2 إلى 3 ملايين يورو.
بردغجي، من أصول سورية، مولود في الكويت، ويحمل الجنسية السويدية، وقد نشأ في أندية كالينغي وروديبي ومالمو السويدية، قبل أن ينضم إلى كوبنهاغن في العام 2020 وهو في الـ15 من عمره.
وكان أولمبيك مارسيليا الفرنسي قريباً في السابق من ضم اللاعب، لكنه تراجع بسبب تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليمنى في أيار - مايو 2024، ما أبعده عن الملاعب لمدة عام تقريباً.


برشلونة لضمّ لاعب شاب من أصول سوريّة

رياضة

كرة القدم

برشلونة

روني بردغجي

كوبنهاغن

العودة الى الأعلى
Aljadeed
السجن 16 عاماً لمن يعتدي على الحكام في إيطاليا
عودة أندورا - بيكيه الى كرة القدم الاحترافية

اقرأ ايضا في كرة القدم

السجن 16 عاماً لمن يعتدي على الحكام في إيطاليا
05:56

السجن 16 عاماً لمن يعتدي على الحكام في إيطاليا

حسب القانون الجديد الذي تم اعتماده

05:56

السجن 16 عاماً لمن يعتدي على الحكام في إيطاليا

حسب القانون الجديد الذي تم اعتماده

عودة أندورا - بيكيه الى كرة القدم الاحترافية
05:53

عودة أندورا - بيكيه الى كرة القدم الاحترافية

بعد أن قضى عاما في دوري "بريميرا فيديراثيون"

05:53

عودة أندورا - بيكيه الى كرة القدم الاحترافية

بعد أن قضى عاما في دوري "بريميرا فيديراثيون"

مارتن أوديغارد وهيلين سبيلينغ يحتفلان بزفافهما في النرويج
03:32

مارتن أوديغارد وهيلين سبيلينغ يحتفلان بزفافهما في النرويج

احتفل النجم النرويجي مارتن أوديغارد بزفافه رسميا من هيلين سبيلينغ

03:32

مارتن أوديغارد وهيلين سبيلينغ يحتفلان بزفافهما في النرويج

احتفل النجم النرويجي مارتن أوديغارد بزفافه رسميا من هيلين سبيلينغ

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025