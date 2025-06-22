برشلونة لضمّ لاعب شاب من أصول سوريّة

يلعب كجناح أيمن مع كوبنهاغن الدنماركي

ذكرت تقارير إعلامية أن برشلونة يرغب في ضمّ اللاعب الشاب روني بردغجي، الذي يلعب كجناح أيمن مع كوبنهاغن الدنماركي، وسيصبح لاعباً حراً في كانون الأول - ديسمبر المقبل.

وارتبط اسم بردغجي، البالغ 19 عاماً، ببرشلونة في أواخر العام 2023، ليتجدد الاهتمام به حالياً، حيث يمكن ان يتم التعاقد مقابل مبلغ يتراوح من 2 إلى 3 ملايين يورو.

بردغجي، من أصول سورية، مولود في الكويت، ويحمل الجنسية السويدية، وقد نشأ في أندية كالينغي وروديبي ومالمو السويدية، قبل أن ينضم إلى كوبنهاغن في العام 2020 وهو في الـ15 من عمره.

وكان أولمبيك مارسيليا الفرنسي قريباً في السابق من ضم اللاعب، لكنه تراجع بسبب تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليمنى في أيار - مايو 2024، ما أبعده عن الملاعب لمدة عام تقريباً.





