السجن 16 عاماً لمن يعتدي على الحكام في إيطاليا

حسب القانون الجديد الذي تم اعتماده

حسب القانون الجديد الذي تم اعتماده، قد يؤدي الاعتداء على الحكم في أي من المنافسات الرياضية الإيطالية إلى السجن 16 عاماً.

فقد وافق مجلس الوزراء الإيطالي على تعديل المادة 583-4 من قانون الرياضة، ليتم بموجب ذلك اعتبار الحكام "موظفين عموميين"، ما يعني أن اعتداء أي شخص على حكم أثناء مباراة رياضية، قد يؤدي الى عقوبة تصل إلى السجن لـ16 سنة.

وبموجب القانون الجديد، سيواجه مرتكبو العنف ضد الحكام العقوبات التالية، عقوبة السجن من سنتين إلى 5 سنوات نظير الإصابات الطفيفة، وعقوبة السجن من 4 إلى 10 سنوات نظير الإصابات الخطيرة، وعقوبة السجن من 8 إلى 16 سنة نظير الإصابات الجسيمة.









