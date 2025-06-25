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فيديو - قضية العارضة الألبانية ميليسا ورسائل فينيسيوس وبنزيما ولياو تتفاعل

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فيديو - قضية العارضة الألبانية ميليسا ورسائل فينيسيوس وبنزيما ولياو تتفاعل
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كرة القدم

2025-06-25 | 01:19
فيديو - قضية العارضة الألبانية ميليسا ورسائل فينيسيوس وبنزيما ولياو تتفاعل

كشفت عن رسائل خاصة تلقتها من عدد من أبرز نجوم الكرة

أثارت العارضة الألبانية ميليسا م، البالغة من العمر 22 عامًا، جدلاً واسعًا في عالم كرة القدم بعد أن كشفت علنًا عن رسائل خاصة تلقتها من عدد من أبرز نجوم الكرة.
وتحظى ميليسا بشعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها أكثر من 6.5 مليون شخص على إنستغرام وتيك توك، كما أن لها حضورًا على منصة OnlyFans، ورغم أنها ليست غريبة عن الأضواء، إلا أن ادعاءاتها الأخيرة وضعت بعض الأسماء الكبيرة في دائرة الضوء.
في إعلان حديث على وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت ميليسا أنها تلقت رسائل خاصة عبر إنستغرام من كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، ورافايل لياو، وتضم القائمة نجمين سابقين في ريال مدريد، ما يربط القصة ارتباطًا وثيقًا بإعجاب ميليسا العلني بالفريق الملكي.
ووفقًا لميليسا، كريم بنزيما، البالغ من العمر 37 عامًا، نجم ريال مدريد السابق والحائز على جائزة الكرة الذهبية، اكتفى بإرسال رسالة قصيرة تحمل كلمة "مرحبًا" دون متابعة، أما زميله السابق، فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 24 عامًا، فقد ذهب إلى أبعد من ذلك. حيث قالت ميليسا إن الجناح البرازيلي دعاها إلى منزله العام الماضي، وهو عرض تقول إنها رفضته. ومن اللافت أيضًا أن ميليسا كانت قد توقعت فوز فينيسيوس بجائزة الكرة الذهبية، وهي الجائزة التي فاز بها لاعب مانشستر سيتي رودري.
أما أكثر الرسائل إثارة عاطفيًا، فكانت من رافايل لياو، البالغ من العمر 26 عامًا، لاعب ميلان، حيث قالت ميليسا إنّه عبر عن خيبة أمله عندما تركته دون رد، ما دفعها للرد مرة واحدة، ولكنها لم تكمل التواصل بعدها.



فيديو - قضية العارضة الألبانية ميليسا ورسائل فينيسيوس وبنزيما ولياو تتفاعل

رياضة

كرة القدم

كريم بنزيما

فينيسيوس جونيور

رافايل لياو

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