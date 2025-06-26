فيديو - تشافي يُبدع في ماربيا

Locura con Xavi Hernández en Marbella



Dedica un gol a su mujer y evita hablar del Barcelona y Nico Williams.



🔗 https://t.co/VHEYlJSGZc 🔗 pic.twitter.com/kDSugGAbaH — ElDesmarque (@eldesmarque) June 24, 2025

قدّم تشافي هيرنانديز، أسطورة كرة القدم الإسبانية، عرضاً كروياً ساحراً، خلال مباراة خيرية أقيمت في ماربيا، جمعت بين "أبطال العالم تحت 20 عاماً" للعام 1999 وقدامى لاعبي اتحاد كرة القدم الإسباني (AFE).وانتهت المباراة المثيرة الى فوز فريق أبطال العالم بنتيجة (4-3)، في لقاء شهد هدفاً رائعاً من تشافي، وثنائية من راؤول تامودو.وفي أجواء مفعمة بالحنين والمهارة، أسر تشافي قلوب الحضور في ملعب ماربيا فوتبول سنتر، حيث بدا الزمن وكأنه توقف أمام موهبته الفريدة.وارتدى نجم برشلونة السابق القميص رقم 8، ليعيد إلى الأذهان حقبة ذهبية لكرة القدم الإسبانية، وسط تأثر واضح من الجماهير التي بلغ عددها نحو 500 مشجع، معظمهم من الشباب، الذين دخل بعضهم الميدان في محاولة للاقتراب من تشافي.