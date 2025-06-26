بطل "قبلة المونديال" يخسر مجدداً في المحكمة

خسر استئنافاً قدّمه ضد حكم إدانته بالاعتداء الجنسي

خسر لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، استئنافاً قدّمه ضد حكم إدانته بالاعتداء الجنسي، في قضية أثارت جدلاً واسعاً بعد نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

وكانت محكمة إسبانية قد فرضت في شباط - فبراير الماضي غرامة قدرها 10800 يورو على روبياليس، بعد قيامه بتقبيل قائدة المنتخب الإسباني، جيني هيرموسو، على شفتيها دون موافقتها عقب التتويج باللقب العالمي.

وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الغرامة، ورفضت في الوقت نفسه طعناً آخر قدّمه الادعاء العام، كان يطالب بإعادة المحاكمة والحكم بعقوبة السجن.

الواقعة التي تضمنت إمساك روبياليس برأس هيرموسو وتقبيلها، فجّرت احتجاجات واسعة، ودعوات صريحة لاستقالته من منصبه، وهو ما أقدم عليه لاحقاً.

ورغم إنكاره تهمة الاعتداء الجنسي، واعتباره القبلة "تصرفاً عاطفياً عفوياً"، أكّدت المحكمة الوطنية الإسبانية، يوم الأربعاء، أنّ القبلة لم تكن بموافقة هيرموسو، مشيرة إلى أنها اعترضت عليها منذ اللحظة الأولى".

وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم أن روبياليس "تحلّى بضبط النفس" عند تفاعله مع لاعبات أخريات، وكان بإمكانه القيام بالأمر ذاته دون جهد يُذكر مع القائدة.

وكانت هيرموسو قد أدلت بشهادتها خلال المحاكمة الأصلية، وأكدت أنها لم تمنح الإذن للقبلة، التي شعرت بأنها "تنتهك احترامها ولطّخت أحد أسعد أيام حياتها".

كما أيّدت المحكمة العقوبات الأخرى، ومنها حظر اقتراب روبياليس من هيرموسو لمسافة 200 متر، ومنعه من التواصل معها لمدة عام كامل.







