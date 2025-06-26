اشترى سيارة فارهة لحبيبته تعويضاً عن خيانته لها

دفع أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز "ثمناً غالياً" لإنقاذ علاقته العاطفية

دفع أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز "ثمناً غالياً" لإنقاذ علاقته العاطفية، بعدما تم الكشف عن تورطه في علاقة عابرة مع الممثلة التلفزيونية المعروفة ميغان مور، البالغة 25 عاماً، بعدما ظهر برفقتها في إحدى الحانات في أجواء "حميمية".

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن اللاعب الشاب الذي لم تكشف هويته، قام بشراء سيارة فارهة من طراز "أودي" بقيمة 40 ألف جنيه إسترليني، سعياً لتعويض حبيبته عن خيانته،

وأشارت الصحيفة أن اللاعب وميغان يعرفان بعضهما منذ المراهقة، لكن علاقتهما تطورت فجأة بعد لقائهما مؤخرا في مناسبة خاصة، انتهت بقضائهما الليلة سويا في منزلها، قبل مغادرة النجمة إلى جزيرة مايوركا الاسبانية لتصوير أحد البرامج.







