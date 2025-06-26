الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

اشترى سيارة فارهة لحبيبته تعويضاً عن خيانته لها

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اشترى سيارة فارهة لحبيبته تعويضاً عن خيانته لها
A-
A+

كرة القدم

2025-06-26 | 04:53
اشترى سيارة فارهة لحبيبته تعويضاً عن خيانته لها

دفع أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز "ثمناً غالياً" لإنقاذ علاقته العاطفية

دفع أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز "ثمناً غالياً" لإنقاذ علاقته العاطفية، بعدما تم الكشف عن تورطه في علاقة عابرة مع الممثلة التلفزيونية المعروفة ميغان مور، البالغة 25 عاماً، بعدما ظهر برفقتها في إحدى الحانات في أجواء "حميمية".
وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن اللاعب الشاب الذي لم تكشف هويته، قام بشراء سيارة فارهة من طراز "أودي" بقيمة 40 ألف جنيه إسترليني، سعياً لتعويض حبيبته عن خيانته، 
وأشارت الصحيفة أن اللاعب وميغان يعرفان بعضهما منذ المراهقة، لكن علاقتهما تطورت فجأة بعد لقائهما مؤخرا في مناسبة خاصة، انتهت بقضائهما الليلة سويا في منزلها، قبل مغادرة النجمة إلى جزيرة مايوركا الاسبانية لتصوير أحد البرامج.



اشترى سيارة فارهة لحبيبته تعويضاً عن خيانته لها

رياضة

كرة القدم

الدوري الإنجليزي الممتاز

ميغان مور

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - لاعب يرمي سيدة بكرسي في المسبح
فيديو - برشلونة يعلن موعد العودة إلى "كامب نو" .. هذه أبرز ميزاته

اقرأ ايضا في كرة القدم

كأس العالم للأندية: خروج مدوّي للأرجنتين وتأهل جميع الأندية البرازيلية
04:57

كأس العالم للأندية: خروج مدوّي للأرجنتين وتأهل جميع الأندية البرازيلية

مع اقتراب نهاية الأدوار الأولى من مسابقة كأس العالم للأندية

04:57

كأس العالم للأندية: خروج مدوّي للأرجنتين وتأهل جميع الأندية البرازيلية

مع اقتراب نهاية الأدوار الأولى من مسابقة كأس العالم للأندية

فيديو - لاعب يرمي سيدة بكرسي في المسبح
04:56

فيديو - لاعب يرمي سيدة بكرسي في المسبح

جدل واسع بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

04:56

فيديو - لاعب يرمي سيدة بكرسي في المسبح

جدل واسع بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025