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بعد 22 عاماً، بيكهام يخضع لعمليّة جراحيّة بسبب إصابة

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بعد 22 عاماً، بيكهام يخضع لعمليّة جراحيّة بسبب إصابة
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كرة القدم

2025-06-28 | 01:56
بعد 22 عاماً، بيكهام يخضع لعمليّة جراحيّة بسبب إصابة

أثار نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام قلق محبيه

أثار نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام قلق محبيه، بعد انتشار صورة له وهو مستلقٍ على سرير المستشفى بذراع موضوعة في حمّالة زرقاء، في لقطة وثّقتها زوجته، مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، عبر حسابها على "إنستغرام".
وظهر القائد السابق لمنتخب إنجلترا، مرتدياً رداء المستشفى ومبتسماً للكاميرا، رغم خضوعه لعملية جراحية، وأرفقت فيكتوريا الصورة برسالة دعم كتبت فيها "سلامتك أيّها الأب"، مرفقةً بقلب، قبل أن تنشر صورة أخرى لبيكهام وهو يحمل سوارًا كُتبت عليه عبارة "Get well soon".
ورغم أن العائلة لم تصدر أي بيان رسمي حول سبب دخول بيكهام المستشفى، فقد نقلت صحيفة "ميل أونلاين" عن مصدر مقرب أن لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق خضع لعملية بهدف معالجة مضاعفات إصابة قديمة تعود إلى عام 2003.
يومها، تعرّض بيكهام لكسر في معصمه خلال مباراة ودية بين إنجلترا وجنوب إفريقيا في ديربان.
وتزامنت الجراحة مع اقتراب بيكهام من الحصول على لقب فارس من الملك تشارلز، حيث يرتقب أن يُمنح وسام الشرف البريطاني، ليُعرف رسميًا بلقب "السير ديفيد بيكهام"، فيما ستحمل فيكتوريا لقب "ليدي بيكهام".



بعد 22 عاماً، بيكهام يخضع لعمليّة جراحيّة بسبب إصابة

رياضة

كرة القدم

ديفيد بيكهام

فيكتوريا بيكهام

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