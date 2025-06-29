صورة - تخريب جدارية نيكو ويليامز في بلباو مجددا

لم تدم فرحة إعادة ترميم جدارية نيكو ويليامز طويلًا في مدينة بلباو، إذ تعرّضت للتخريب مجددًا بعد ساعات فقط من إصلاحها، في ظل تصاعد الغضب بين بعض جماهير أتلتيك بلباو بسبب اقتراب اللاعب الدولي الإسباني من الانتقال إلى برشلونة.ويأتي هذا الاعتداء بعد أنباء تشير إلى أن برشلونة يستعد لتفعيل الشرط الجزائي في عقد ويليامز الأسبوع المقبل، وهو ما أثار مشاعر الغضب والاستياء داخل المجتمع الباسكي.الجدارية الأصلية، التي تضم أيضًا شقيقه إينياكي ويليامز وأيقونة النادي إيكير مونياين، كانت قد تعرّضت للتخريب أوّل مرّة في نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم تشويه وجه نيكو وكتابة عبارة باللغة الباسكية تقول "سواء غادرت أو بقيت، لقد فقدت الاحترام".الفنان كارلوس لوبيز، صاحب العمل الفني، تدخّل بسرعة لترميم الجدارية، لكنّ عمله المستجد لم يصمد طويلًا، إذ أعيد تخريبه مجددًا بعد أيام فقط.وهذه المرة، تمّت تغطية وجه نيكو بالطلاء الأسود، مع كتابة عبارة مسيئة باللغة الإسبانية تصفه بـ"الجرذ الحقير".