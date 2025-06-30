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النقابة الفرنسية تتهم إنفانتينو بـ"مجزرة" بحقّ لاعبي كرة القدم

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النقابة الفرنسية تتهم إنفانتينو بـ&quot;مجزرة&quot; بحقّ لاعبي كرة القدم
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كرة القدم

2025-06-30 | 00:43
النقابة الفرنسية تتهم إنفانتينو بـ"مجزرة" بحقّ لاعبي كرة القدم

انتقادات لاذعة الى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو

وجّهت نقابة لاعبي كرة القدم الفرنسية انتقادات لاذعة الى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بسبب توسيع بطولة كأس العالم للأندية، ووصفت ما يحدث بـ"مجزرة" ضدّ صحة اللاعبين ورفاههم.
وفي بيان نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، قالت النقابة إنّ إنفانتينو "يشاهد من برجه العاجي" ولا يُبدي أي اهتمام بالتداعيات البدنية والنفسية التي قد تلحق باللاعبين نتيجة جدول المباريات المزدحم، ووصفت ما يحدث بالعبثية الواضحة للجميع، باستثناء جياني إنفانتينو ومَن يحيطون به من المادحين.
وأضافت أنّه من أعلى برجه العاجي، لا يبدو رئيس الفيفا معنيًّا بمصير نجوم اللعبة في ظلّ تقويم دولي خانق، وهاجمت بشكل مباشر كأس العالم للأندية الموسّعة، قائلة "أنّ البطولة هذه تؤكّد، إلى حدّ السخرية، ضرورة وقف هذه المجزرة فورًا لإنّها تستخفّ بصحة اللاعبين الجسدية والنفسية مقابل المزيد من الدولارات".
ويواجه إنفانتينو موجة انتقادات متصاعدة على خلفية النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، والتي تم توسيعها هذا العام لتضم 32 ناديًا، ما أثار قلقًا واسعًا بشأن تداعيات الإرهاق المتزايد على اللاعبين.
وجاء بيان النقابة الفرنسية بعد أيام من انتقادات حادّة وجّهها المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول والرئيس الحالي لقسم كرة القدم العالمي في مجموعة "رد بُل"، حيث وصف البطولة بأنها "أسوأ فكرة في تاريخ كرة القدم".




النقابة الفرنسية تتهم إنفانتينو بـ"مجزرة" بحقّ لاعبي كرة القدم

رياضة

كرة القدم

نقابة لاعبي كرة القدم الفرنسية

الاتحاد الدولي لكرة القدم

جياني إنفانتينو

كأس العالم للأندية

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