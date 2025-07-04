محمد صلاح يقطع إجازته ويعود إلى إنجلترا

قرّر نجم ليفربول المصري محمد صلاح
قطع إجازته السنوية، والعودة إلى إنجلترا اليوم
الجمعة، وذلك عقب الإعلان عن وفاة زميله البرتغالي ديوغو جوتا.
وكان نادي ليفربول
قد أعلن وفاة لاعبه عن 28 عاما، في حادث مأساوي في مقاطعة زامورا
الإسبانية، وكشف مصدر داخل نادي ليفربول لموقع "يلا كورة" أنّ صلاح، الذي يقضي عطلته الصيفية في اليونان، قرر العودة إلى إنجلترا بعد علمه بالخبر، رغم أن خطته الأصلية كانت البقاء حتى الأسبوع المقبل.
ويستعد لاعبو ليفربول للعودة إلى مقر النادي هذا الأسبوع لبدء التحضيرات للموسم الجديد 2025-2026، حيث من المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام بريستون في 13 تموز - يوليو الجاري.