محمد صلاح يقطع إجازته ويعود إلى إنجلترا

عقب الإعلان عن وفاة زميله البرتغالي ديوغو جوتا

قرّر نجم ليفربول المصري قطع إجازته السنوية، والعودة إلى الجمعة، وذلك عقب الإعلان عن وفاة زميله البرتغالي ديوغو جوتا.

وكان قد أعلن وفاة لاعبه عن 28 عاما، في حادث مأساوي في مقاطعة الإسبانية، وكشف مصدر داخل نادي ليفربول لموقع "يلا كورة" أنّ صلاح، الذي يقضي عطلته الصيفية في اليونان، قرر العودة إلى إنجلترا بعد علمه بالخبر، رغم أن خطته الأصلية كانت البقاء حتى الأسبوع المقبل.

ويستعد لاعبو ليفربول للعودة إلى مقر النادي هذا الأسبوع لبدء التحضيرات للموسم الجديد 2025-2026، حيث من المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام بريستون في 13 تموز - يوليو الجاري.







