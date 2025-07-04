الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محمد صلاح يقطع إجازته ويعود إلى إنجلترا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
محمد صلاح يقطع إجازته ويعود إلى إنجلترا
A-
A+

كرة القدم

2025-07-04 | 01:00
محمد صلاح يقطع إجازته ويعود إلى إنجلترا

عقب الإعلان عن وفاة زميله البرتغالي ديوغو جوتا

قرّر نجم ليفربول المصري محمد صلاح قطع إجازته السنوية، والعودة إلى إنجلترا اليوم الجمعة، وذلك عقب الإعلان عن وفاة زميله البرتغالي ديوغو جوتا.
وكان نادي ليفربول قد أعلن وفاة لاعبه عن 28 عاما، في حادث مأساوي في مقاطعة زامورا الإسبانية، وكشف مصدر داخل نادي ليفربول لموقع "يلا كورة" أنّ صلاح، الذي يقضي عطلته الصيفية في اليونان، قرر العودة إلى إنجلترا بعد علمه بالخبر، رغم أن خطته الأصلية كانت البقاء حتى الأسبوع المقبل.
ويستعد لاعبو ليفربول للعودة إلى مقر النادي هذا الأسبوع لبدء التحضيرات للموسم الجديد 2025-2026، حيث من المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام بريستون في 13 تموز - يوليو الجاري.



مقالات ذات صلة

ما هي علاقة غزة بإلغاء مقابلة غاري لينيكر مع محمد صلاح؟
2025-06-03

ما هي علاقة غزة بإلغاء مقابلة غاري لينيكر مع محمد صلاح؟

فيديو - سوبر هاتريك .. جيوكيرس يتقدّم على محمد صلاح
2025-04-29

فيديو - سوبر هاتريك .. جيوكيرس يتقدّم على محمد صلاح

فيديو - محمد صلاح وليفربول وكتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز
2025-04-28

فيديو - محمد صلاح وليفربول وكتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز

ساعة محمد صلاح تساوي مليون دولار !!
2025-04-12

ساعة محمد صلاح تساوي مليون دولار !!

محمد صلاح يقطع إجازته ويعود إلى إنجلترا

رياضة

كرة القدم

محمد صلاح

ديوغو جوتا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هل يخوض ميسي الرقصة الأخيرة مع برشلونة؟
فيديو وثٌّق النيران تلتهم سيارة ديوغو جوتا وشقيقه

اقرأ ايضا في كرة القدم

من معركة الهبوط إلى العالمية: فلومينينسي يكتب التاريخ
01:23

من معركة الهبوط إلى العالمية: فلومينينسي يكتب التاريخ

في تحول دراماتيكي مذهل خلال سبع سنوات فقط

01:23

من معركة الهبوط إلى العالمية: فلومينينسي يكتب التاريخ

في تحول دراماتيكي مذهل خلال سبع سنوات فقط

بعد 40 عاماً .. اسم برلسكوني خارج الكرة الإيطالية
01:17

بعد 40 عاماً .. اسم برلسكوني خارج الكرة الإيطالية

في إيطاليا، هناك ما قبل سيلفيو برلوسكوني وما بعده

01:17

بعد 40 عاماً .. اسم برلسكوني خارج الكرة الإيطالية

في إيطاليا، هناك ما قبل سيلفيو برلوسكوني وما بعده

رافينيا يهاجم كأس العالم للأندية
01:16

رافينيا يهاجم كأس العالم للأندية

واصفا إياها بـ"غير المقبولة" منتقدا تجاهل راحة اللاعبين

01:16

رافينيا يهاجم كأس العالم للأندية

واصفا إياها بـ"غير المقبولة" منتقدا تجاهل راحة اللاعبين

اخترنا لك
من معركة الهبوط إلى العالمية: فلومينينسي يكتب التاريخ
01:23
بعد 40 عاماً .. اسم برلسكوني خارج الكرة الإيطالية
01:17
رافينيا يهاجم كأس العالم للأندية
01:16
الحُكام الإسبان يقودون هجوماً مُضاداً على ريال مدريد وبرشلونة
01:15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025