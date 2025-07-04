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الحُكام الإسبان يقودون هجوماً مُضاداً على ريال مدريد وبرشلونة

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الحُكام الإسبان يقودون هجوماً مُضاداً على ريال مدريد وبرشلونة
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كرة القدم

2025-07-04 | 01:15
الحُكام الإسبان يقودون هجوماً مُضاداً على ريال مدريد وبرشلونة

الرابطة الإسبانية أُنشئت في شهر حزيران - يونيو الماضي

أصدرت الرابطة الإسبانية لحكّام كرة القدم  (AESAF)التي أُنشئت في شهر حزيران - يونيو الماضي، بيانا أعلنت فيه أنها بصدد دراسة الانضمام كطرف في "قضية نيغريرا"، وكذلك في قضية مقاطع الفيديو التي تبثها قناة ريال مدريد الرسمية.
وجاء في البيان "فيما يتعلق بالقضية المنظورة أمام محكمة برشلونة، والتي تحقق في المدفوعات التي قام بها نادي برشلونة للسيد إنريكيز نيغريرا، النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكّام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فقد أصدرنا تعليمات إلى فريقنا القانوني للشروع في دراسة إمكانية تقديم أنفسنا كطرف مدني في القضية الجارية."
وأضافت الرابطة "تتضمن هذه القضية اتهاما بالفساد في السلك التحكيمي، وهو ما لا يمكننا قبوله بأي شكل من الأشكال، ويمكننا التأكيد، وبكل يقين، على أن أي قرار تحكيمي تم اتخاذه داخل الملعب لم يكن مطلقا نتيجة أي تأثير مزعوم من السيد نيغريرا، ولهذا السبب، نرى أنه من واجبنا الدفاع عن شرفنا وصورتنا أمام القضاء".
وفي ما يخص قضية مقاطع الفيديو التي تبثها قناة ريال مدريد الرسمية (Real madrid TV) وتهاجم فيها الحُكام، وهو ما دأبت عليه طوال الموسم الفائت، أوضحت الرابطة "بعد دراسة الحكم الصادر يوم الثلاثاء 1 تموز - يوليو 2025 عن المحكمة المركزية للقضايا الإدارية رقم 4 في مدريد، والتي قضت بقبول الطعن المقدّم من رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا)، وأمرت بإعادة فتح الملف التأديبي المتعلق بفيديوهات قناة ريال مدريد ضد الجسم التحكيمي، نود أن نعرب عن رضانا عن هذا الحكم، نظرا لأنه يرى أن تصرف النادي ريال مدريد قد يشكل مخالفة للنظام التأديبي التابع للاتحاد الإسباني لكرة القدم".
وأضاف البيان أن الرابطة ستقوم بـ"دراسة إمكان وجدوى تقديم نفسها كطرف في هذه القضية أيضا، بالتعاون مع مستشارينا القانونيين، من أجل تعزيز شرعية القضية، وذلك بصفتنا ممثلي الجسم التحكيمي الذي تعرض للتشهير بحسب ما ورد في قرار المحكمة."
وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن "نحن نقوم حاليا بتقييم قانوني شامل لكلا القضيتين، وسنتصرف بالمثل مستقبلا إزاء أي واقعة تمس شرف ونزاهة وسمعة الجسم التحكيمي."



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