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رافينيا يهاجم كأس العالم للأندية

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رافينيا يهاجم كأس العالم للأندية
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كرة القدم

2025-07-04 | 01:16
رافينيا يهاجم كأس العالم للأندية

واصفا إياها بـ"غير المقبولة" منتقدا تجاهل راحة اللاعبين

هاجم نجم برشلونة، رافينيا، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب بطولة كأس العالم للأندية، واصفا إياها بـ"غير المقبولة"، منتقدا تجاهل راحة اللاعبين، وتزايد الضغط البدني عليهم.
وقال رافينيا إنّ اللاعبين يُجبرون على المشاركة لأنّهم يتلقّون أوامر، ولم يسألوهم إن كانوا يرغبون في اللعب أو ما هي التواريخ المناسبة، فقط قالوا "يجب أن تذهبوا وانتهى الأمر".
وأضاف أنّ التضحية بالعطلة للمشاركة في بطولة جديدة أمر صعب جدا، خاصة أنها مفروضة عليهم، وهو ما يعكس تصاعد القلق بين اللاعبين من ضغط المباريات المتزايد والإرهاق والإصابات، في ظل تقليص فترات الراحة.
ورغم غياب برشلونة عن البطولة هذا العام بسبب تصنيفه، عبّر رافينيا عن تضامنه مع المشاركين، مؤكدا أن العطلة "مقدسة" ويجب حمايتها.
وقد وُجهت انتقادات واسعة للبطولة من اتحادات ولاعبين، ووصفتها نقابة لاعبي فرنسا بـ"المجزرة"، متهمة فيفا بـ"التضحية بصحة اللاعبين لأجل المال".



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