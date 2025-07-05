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فيديو - نجم أرسنال يعود إلى الملاعب والسبب؟

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فيديو - نجم أرسنال يعود إلى الملاعب والسبب؟
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كرة القدم

2025-07-05 | 04:28
فيديو - نجم أرسنال يعود إلى الملاعب والسبب؟

في إطار حملة لجمع التبرعات

عاد لاعب الوسط الإنجليزي السابق جاك ويلشير (33 عاما) إلى المستطيل الأخضر، حيث شارك في مباراة ودية لصالح نادي نيو سلاميس اللندني، وذلك في إطار حملة لجمع التبرعات تهدف إلى دعم إعادة إطلاق النادي على مستوى كرة القدم للهواة.
ورغم اعتزاله اللعب في عام 2022 بسبب مسيرة مليئة بالإصابات، أظهر ويلشير لمحات من مهاراته السابقة، حيث قدم أداءً لافتا خلال اللقاء، إذ تحرك بخفة بالكرة ومررها بسلاسة، مما أثار إعجاب الحاضرين.
وتهدف مشاركة نجم أرسنال السابق إلى دعم النادي مادياً، لضمان قدرته على العودة للمشاركة في المنافسات على مستوى الهواة.
يُذكر أن ويلشير تولى تدريب نادي نوريتش سيتي بشكل مؤقت في وقت سابق من عام 2025، إلا أنه لا يشغل حالياً أي منصب تدريبي.



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