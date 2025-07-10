الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

سندرلاند يشعل سوق الانتقالات بصفقات تاريخية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سندرلاند يشعل سوق الانتقالات بصفقات تاريخية
A-
A+

كرة القدم

2025-07-10 | 03:32
سندرلاند يشعل سوق الانتقالات بصفقات تاريخية

في خطوة تعكس طموحا كبيرا

في خطوة تعكس طموحا كبيرا، واصل سندرلاند نشاطه المكثف في سوق الانتقالات الصيفية، معلنا عن سلسلة من التعاقدات البارزة مع لاعبين، فيما يُعد أحد أكبر استثمارات النادي منذ سنوات.
فقد أعلن النادي رسميا ضم لاعب الوسط السنغالي حبيب ديارا قادما من ستراسبورغ الفرنسي في صفقة بلغت 30 مليون جنيه إسترليني، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ سندرلاند.
ويُعدّ ديارا من أبرز المواهب الصاعدة في وسط الملعب، كما ضم الفرنسي إنزو لو فاي من روما الإيطالي مقابل نحو 19.3 مليون جنيه إسترليني.
ومن بلجيكا، تعاقد سندرلاند مع المدافع الكونغولي الشاب نواه ساديكي من يونيون سانت جيلويس مقابل 17 مليون يورو، بعقد يمتد لخمس سنوات، في خطوة تعزز خط الدفاع بخيار متعدد الاستخدامات.
وشملت الصفقات أيضا الجناح المغربي شمس الدين طالبي، الذي وصل من كلوب بروج مقابل 23 مليون يورو.
أما على صعيد التدعيم المجاني، فقد حسم النادي صفقة المدافع الموزمبيقي رينيلدو ماندافا، من أتلتيكو مدريد في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لعامين وهو يستعد للإعلان الرسمي عن ضم الجناح الإيفواري سيمون أدينجرا من برايتون مقابل 21 مليون يورو.
وبهذه التعاقدات، يكون سندرلاند قد أنفق أكثر من ١١٥ مليون يورو خلال هذا الصيف، ما يعكس تحولا استراتيجيا في توجهات النادي بعد صعوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط رغبة واضحة في المنافسة وليس الاكتفاء بالبقاء.



مقالات ذات صلة

سوق انتقالات مجنون لليفربول لامس الـ200 مليوناً
2025-06-27

سوق انتقالات مجنون لليفربول لامس الـ200 مليوناً

نادٍ ينضمّ لتمويل صفقة انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة !!
2025-06-21

نادٍ ينضمّ لتمويل صفقة انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة !!

فيديو - "قوقو" يشعل المدرجات ويكسر "المعكرونة الإيطالية"
2025-07-02

فيديو - "قوقو" يشعل المدرجات ويكسر "المعكرونة الإيطالية"

انتقاد لاذع يشعل التوتر بين ترامب وماسك مجدداً
2025-07-01

انتقاد لاذع يشعل التوتر بين ترامب وماسك مجدداً

سندرلاند يشعل سوق الانتقالات بصفقات تاريخية

رياضة

كرة القدم

سندرلاند

حبيب ديارا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اعتقال لاعب روسي في باريس بطلبٍ أميركي
تدفق الورود في وولفرهامبتون تكريما لديوغو جوتا

اقرأ ايضا في كرة القدم

اعتقال لاعب روسي في باريس بطلبٍ أميركي
03:33

اعتقال لاعب روسي في باريس بطلبٍ أميركي

قامت السلطات الفرنسية بإعتقال لاعب كرة السلة الروسي

03:33

اعتقال لاعب روسي في باريس بطلبٍ أميركي

قامت السلطات الفرنسية بإعتقال لاعب كرة السلة الروسي

تدفق الورود في وولفرهامبتون تكريما لديوغو جوتا
03:31

تدفق الورود في وولفرهامبتون تكريما لديوغو جوتا

لا تزال الجماهير تتوافد إلى محيط ملعب "مولينو"

03:31

تدفق الورود في وولفرهامبتون تكريما لديوغو جوتا

لا تزال الجماهير تتوافد إلى محيط ملعب "مولينو"

الشرطة تكذب .. جوتا لم يكن مسرعاً
03:29

الشرطة تكذب .. جوتا لم يكن مسرعاً

شرح سائق شاحنة كان شاهداً على الحادث المروع ما حصل

03:29

الشرطة تكذب .. جوتا لم يكن مسرعاً

شرح سائق شاحنة كان شاهداً على الحادث المروع ما حصل

اخترنا لك
اعتقال لاعب روسي في باريس بطلبٍ أميركي
03:33
تدفق الورود في وولفرهامبتون تكريما لديوغو جوتا
03:31
الشرطة تكذب .. جوتا لم يكن مسرعاً
03:29
محكمة إسبانية تقضي بسجن أنشيلوتي
03:26

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025