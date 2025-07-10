سندرلاند يشعل سوق الانتقالات بصفقات تاريخية

في خطوة تعكس طموحا كبيرا

في خطوة تعكس طموحا كبيرا، واصل سندرلاند نشاطه المكثف في سوق الانتقالات الصيفية، معلنا عن سلسلة من التعاقدات البارزة مع لاعبين، فيما يُعد أحد أكبر استثمارات النادي منذ سنوات.

فقد أعلن النادي رسميا ضم لاعب الوسط السنغالي حبيب ديارا قادما من ستراسبورغ الفرنسي في صفقة بلغت 30 مليون جنيه إسترليني، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ سندرلاند.

ويُعدّ ديارا من أبرز المواهب الصاعدة في وسط الملعب، كما ضم الفرنسي إنزو لو فاي من الإيطالي مقابل نحو 19.3 مليون جنيه إسترليني.

ومن ، تعاقد سندرلاند مع المدافع الكونغولي الشاب نواه ساديكي من يونيون سانت جيلويس مقابل 17 مليون يورو، بعقد يمتد لخمس سنوات، في خطوة تعزز خط الدفاع بخيار متعدد الاستخدامات.

وشملت الصفقات أيضا المغربي شمس الدين طالبي، الذي وصل من كلوب بروج مقابل 23 مليون يورو.

أما على صعيد التدعيم المجاني، فقد حسم النادي صفقة المدافع الموزمبيقي رينيلدو ماندافا، من في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لعامين وهو يستعد للإعلان الرسمي عن ضم الجناح الإيفواري سيمون أدينجرا من مقابل 21 مليون يورو.

وبهذه التعاقدات، يكون سندرلاند قد أنفق أكثر من ١١٥ مليون يورو خلال هذا الصيف، ما يعكس تحولا استراتيجيا في توجهات النادي بعد صعوده إلى الدوري الإنجليزي ، وسط رغبة واضحة في المنافسة وليس الاكتفاء بالبقاء.







