فيديو - لوكا يغادر ريال مدريد ويختار وريثه

Moments after squad returned to ,



Luka Modrić handed his Real Madrid shirt to Arda Güler, then hugged him. 🤍



🎥 @SeputarMadrid — @elchiringuitotv

pic.twitter.com/bzDzW39mkO — Real Madrid Info ³⁶ (@RMadridInfo) July 11, 2025

رصدت كاميرا برنامج الشيرنيجتو الإسباني الشهير اللحظة للنجم الكرواتي في نادي ريال مدريد، حيث بدا وهو يُسلّم قميصه الى التركي غولر، ويعانقه، فيما يبدو أنه انتقاه وريثاً له في النادي الملكي.ولعب مودريتش مع ريال مدريد في الفترة من 2012 وحتى 2025، حيث حصد 28 لقباً، بينها 4 الدوري الاسباني، و2 كأس الملك، و5 كأس السوبر، و6 دوري أبطال ، و5 ، و5 كأس للأندية بصيغتها السابقة، ولقب كأس الانتركونتيننتال.وخاض لوكا مباراته الأخيرة مع ريال مدريد، وخسرها في نصف نهائي كأس العالم للأندية (0-4) أمام باريس الفرنسي، وهو سيخوض تجربة قد تكون الأخيرة في حياته الكروية مع ميلان الإيطالي، اذ انه بلغ 39 عاماً.