فيديو - لوكا يغادر ريال مدريد ويختار وريثه

رصدت كاميرا برنامج الشيرنيجتو الإسباني الشهير اللحظة الأخيرة
للنجم الكرواتي لوكا مودريتش
في نادي ريال مدريد، حيث بدا وهو يُسلّم قميصه الى التركي أردا
غولر، ويعانقه، فيما يبدو أنه انتقاه وريثاً له في النادي الملكي.
ولعب مودريتش مع ريال مدريد في الفترة من 2012 وحتى 2025، حيث حصد 28 لقباً، بينها 4 الدوري الاسباني، و2 كأس الملك، و5 كأس السوبر، و6 دوري أبطال أوروبا
، و5 كأس السوبر الأوروبي
، و5 كأس العالم
للأندية بصيغتها السابقة، ولقب كأس الانتركونتيننتال.
وخاض لوكا مباراته الأخيرة مع ريال مدريد، وخسرها في نصف نهائي كأس العالم للأندية (0-4) أمام باريس سان جيرمان
الفرنسي، وهو سيخوض تجربة قد تكون الأخيرة في حياته الكروية مع ميلان الإيطالي، اذ انه بلغ 39 عاماً.