الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - لوكا يغادر ريال مدريد ويختار وريثه

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - لوكا يغادر ريال مدريد ويختار وريثه
A-
A+

كرة القدم

2025-07-11 | 03:24
فيديو - لوكا يغادر ريال مدريد ويختار وريثه

رصدت كاميرا برنامج الشيرنيجتو الإسباني الشهير اللحظة الأخيرة

رصدت كاميرا برنامج الشيرنيجتو الإسباني الشهير اللحظة الأخيرة للنجم الكرواتي لوكا مودريتش في نادي ريال مدريد، حيث بدا وهو يُسلّم قميصه الى التركي أردا غولر، ويعانقه، فيما يبدو أنه انتقاه وريثاً له في النادي الملكي.
ولعب مودريتش مع ريال مدريد في الفترة من 2012 وحتى 2025، حيث حصد 28 لقباً، بينها 4 الدوري الاسباني، و2 كأس الملك، و5 كأس السوبر، و6 دوري أبطال أوروبا، و5 كأس السوبر الأوروبي، و5 كأس العالم للأندية بصيغتها السابقة، ولقب كأس الانتركونتيننتال.
وخاض لوكا مباراته الأخيرة مع ريال مدريد، وخسرها في نصف نهائي كأس العالم للأندية (0-4) أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو سيخوض تجربة قد تكون الأخيرة في حياته الكروية مع ميلان الإيطالي، اذ انه بلغ 39 عاماً.


مقالات ذات صلة

فيديو - لوكا مودريتش أسطورة ريال مدريد يُنهي مسيرته الحافلة
2025-05-23

فيديو - لوكا مودريتش أسطورة ريال مدريد يُنهي مسيرته الحافلة

فرناندو ألونسو يختار لاعبا من برشلونة لينضم إلى ريال مدريد
2025-06-03

فرناندو ألونسو يختار لاعبا من برشلونة لينضم إلى ريال مدريد

فيديو - جلاّد ريال مدريد بين يديّ مدربه أنشيلوتي
2025-06-04

فيديو - جلاّد ريال مدريد بين يديّ مدربه أنشيلوتي

فيديو - نادال يروي قصة رسالة الشماتة بخسارة ريال مدريد
2025-05-27

فيديو - نادال يروي قصة رسالة الشماتة بخسارة ريال مدريد

فيديو - لوكا يغادر ريال مدريد ويختار وريثه

رياضة

كرة القدم

لوكا مودريتش

ريال مدريد

أردا غولر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - ليفاندوفسكي على خطى غافي ويامال
اعتقال لاعب روسي في باريس بطلبٍ أميركي

اقرأ ايضا في كرة القدم

ميسي يحوّل وجبته المُفضّلة الى صفقة استثمارية
03:31

ميسي يحوّل وجبته المُفضّلة الى صفقة استثمارية

دخل النجم الأرجنتيني مجالا استثماريا جديدا بعيدا عن كرة القدم

03:31

ميسي يحوّل وجبته المُفضّلة الى صفقة استثمارية

دخل النجم الأرجنتيني مجالا استثماريا جديدا بعيدا عن كرة القدم

نجل ريو فرديناند يوقّع أول عقد احترافي
03:30

نجل ريو فرديناند يوقّع أول عقد احترافي

أوّل عقد احترافي له مع نادي برايتون الإنجليزي

03:30

نجل ريو فرديناند يوقّع أول عقد احترافي

أوّل عقد احترافي له مع نادي برايتون الإنجليزي

ريال مدريد يختتم موسما كارثيا وأقسى الهزائم أمام برشلونة
03:29

ريال مدريد يختتم موسما كارثيا وأقسى الهزائم أمام برشلونة

ودّع ريال مدريد موسم 2024-2025 بأسوأ حصيلة دفاعية

03:29

ريال مدريد يختتم موسما كارثيا وأقسى الهزائم أمام برشلونة

ودّع ريال مدريد موسم 2024-2025 بأسوأ حصيلة دفاعية

اخترنا لك
ميسي يحوّل وجبته المُفضّلة الى صفقة استثمارية
03:31
نجل ريو فرديناند يوقّع أول عقد احترافي
03:30
ريال مدريد يختتم موسما كارثيا وأقسى الهزائم أمام برشلونة
03:29
جود بيلينغهام يبني قصرا يشمل صالون حلاقة وغرفة كؤوس
03:28

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025