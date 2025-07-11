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فيديو - ليفاندوفسكي على خطى غافي ويامال

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فيديو - ليفاندوفسكي على خطى غافي ويامال
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كرة القدم

2025-07-11 | 03:26
فيديو - ليفاندوفسكي على خطى غافي ويامال

كشف نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي عن إطلالة جديدة

كشف نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي عن إطلالة جديدة، مستوحاة من زميله في الفريق، غافي، وقبله لامين بامال، وذلك قبيل انطلاق فترة التحضيرات للموسم الجديد، في خطوة أثارت تفاعل جماهير الفريق الكتالوني على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان غافي قد صبغ شعره بالأشقر هذا الصيف، وسبقه يامال إلى ذلك قبل الكلاسيكو خلال الموسم الماضي.
ويبدو أن ليفاندوفسكي أعجب بالتغيير، ليقرّر بدوره اعتماد نفس اللون، حيث نشر المهاجم البولندي مقطع فيديو يظهر تسريحته الجديدة عبر حسابه على إنستغرام مرفقا بتعليق "موسم جديد، شعر جديد، والأهداف تبقى كما هي".
ولا يقتصر استعداد ليفاندوفسكي على المظهر فقط، إذ واصل تدريباته المكثفة خلال فترة العطلة الصيفية، حيث شارك متابعيه عدة مقاطع تُظهر التزامه البدني وجاهزيته العالية للموسم المقبل، ما يعكس رغبته في الحفاظ على مستواه التهديفي.
ويأمل برشلونة في أن يواصل مهاجمه المخضرم تألقه تحت قيادة المدرب هانسي فليك، بعد موسم ناجح تُوّج خلاله الفريق بثلاثية محلية ضمّت الدوري الإسباني، كأس الملك، وكأس السوبر الإسباني.
ومع اقتراب عقد ليفاندوفسكي من نهايته في عام 2026، تشير بعض التوقعات إلى أن الموسم المقبل قد يكون الأخير له بقميص البلاوغرانا، ما يمنحه دافعا إضافيا لإنهاء مسيرته في النادي بأفضل صورة ممكنة.



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كرة القدم

برشلونة

روبرت ليفاندوفسكي

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