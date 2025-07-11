فيديو - ليفاندوفسكي على خطى غافي ويامال

كشف نجم برشلونة عن إطلالة ، مستوحاة من زميله في الفريق، غافي، وقبله لامين بامال، وذلك قبيل انطلاق فترة التحضيرات للموسم الجديد، في خطوة أثارت تفاعل جماهير الفريق الكتالوني على مواقع التواصل الاجتماعي.وكان غافي قد صبغ شعره بالأشقر هذا الصيف، وسبقه يامال إلى ذلك قبل الكلاسيكو خلال الموسم الماضي.ويبدو أن ليفاندوفسكي أعجب بالتغيير، ليقرّر بدوره اعتماد نفس اللون، حيث نشر المهاجم البولندي مقطع فيديو يظهر تسريحته الجديدة عبر حسابه على مرفقا بتعليق "موسم جديد، شعر جديد، والأهداف تبقى كما هي".ولا يقتصر استعداد ليفاندوفسكي على المظهر فقط، إذ واصل تدريباته المكثفة خلال فترة العطلة الصيفية، حيث شارك متابعيه عدة مقاطع تُظهر التزامه البدني وجاهزيته العالية للموسم المقبل، ما يعكس رغبته في الحفاظ على مستواه التهديفي.ويأمل برشلونة في أن يواصل مهاجمه المخضرم تألقه تحت قيادة المدرب فليك، بعد موسم ناجح تُوّج خلاله الفريق بثلاثية محلية ضمّت ، كأس الملك، وكأس السوبر الإسباني.ومع اقتراب عقد ليفاندوفسكي من نهايته في عام 2026، تشير بعض التوقعات إلى أن الموسم المقبل قد يكون الأخير له بقميص البلاوغرانا، ما يمنحه دافعا إضافيا لإنهاء مسيرته في النادي بأفضل صورة ممكنة.