فيديو - نيوكاسل يونايتد يُكرّم "الطفل الهارب" من المدرسة

Sammy has some advice for a new local, Anthony Elanga! 😍 pic.twitter.com/j9TQS0FVwl — (@NUFC) July 11, 2025

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد تعاقده مع السويدي أنتوني إيلانغا من نوتنغهام فورست، في صفقة بلغت قيمتها 55 مليون جنيه إسترليني، تأتي لتعزز طموحات الفريق مع عودته المنتظرة إلى دوري أبطال .إيلانغا، البالغ من العمر 23 عاما، يتمتع بسجل بدني مميز، حيث لم يغب سوى عن مباراتين فقط في البريميرليغ خلال موسمين مع فورست، ما يجعله إضافة موثوقة لكتيبة المدرب .ظلكن ما لفت الأنظار خلال تقديم اللاعب، لم يكن فقط إيلانغا نفسه، بل ظهور طفل صغير في فيديو الإعلان الرسمي، وهو سامي، الذي بات اسمه مألوفا لجماهير نيوكاسل.قصة سامي تعود إلى الموسم الماضي، حين غاب عن المدرسة مدّعيا المرض في يوم مواجهة فريقه نيوكاسل ضد أرسنال في نصف نهائي كأس الرابطة.إلا أن الكاميرات رصدته يحتفل بحرارة في المدرجات عقب أحد أهداف الفريق، لتقوم مديرة المدرسة، التي تابعت المباراة، بالتواصل مع عائلته قائلة "لقد شاهدنا ابنكم في المباراة خارج المدينة، وهذا يخالف التعليمات، يرجى التواصل معنا".، بعد أشهر من تلك الحادثة الطريفة، قرر نيوكاسل ردّ الجميل لسامي بمنحه لحظة مميزة في تاريخ النادي، ليشارك في تقديم الصفقة الكبرى ويصبح جزءا من ذاكرة الجماهير، في خطوة رمزية تعبّر عن العلاقة الفريدة بين النادي ومشجعيه من جميع الأعمار.