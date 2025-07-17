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فيديو - مشجعة توتنهام الطفلة تفاجيء محمد قدوس

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فيديو - مشجعة توتنهام الطفلة تفاجيء محمد قدوس
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كرة القدم

2025-07-17 | 00:54
فيديو - مشجعة توتنهام الطفلة تفاجيء محمد قدوس

في لقطة عفوية تداولتها منصات التواصل الاجتماعي

في لقطة عفوية تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، ظهر النجم الغاني محمد قدوس، المنتقل حديثاً إلى نادي توتنهام هوتسبير، وهو يتفاعل مع مشجعة صغيرة قدّمت له قلما، دون أن تعطيه أي شيء ليوقّع عليه.
وفي الفيديو، الذي لاقى رواجا كبيرا بين المتابعين، ظهر قدوس وهو يبتسم بحيرة لطيفة أمام الموقف، بينما تبادلت الجماهير من حوله الضحكات، في مشهد يعكس دفء العلاقة بين اللاعبين والجمهور، خصوصا من فئة الأطفال.
ويُنتظر أن يشكّل قدوس إضافة قوية لتوتنهام في الموسم المقبل، بعد تألقه اللافت مع وست هام وأياكس سابقا، حيث يتميّز بأسلوب لعب هجومي متنوع وقدرة على صناعة الفرق.




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محمد قدوس

توتنهام هوتسبير

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