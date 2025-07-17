فيديو - مشجعة توتنهام الطفلة تفاجيء محمد قدوس

🎥😂 | مشجعة لتوتنهام أعطت قدوس قلم… بدون أي شيء ليوقّع عليه!



قدوس: 🤨



pic.twitter.com/mdZbpY5rov — شبكة توتنهام (@ArabicSpurs) July 15, 2025

في لقطة عفوية تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، ظهر النجم الغاني قدوس، المنتقل حديثاً إلى نادي هوتسبير، وهو يتفاعل مع مشجعة صغيرة قدّمت له قلما، دون أن تعطيه أي شيء ليوقّع عليه.وفي الفيديو، الذي لاقى رواجا كبيرا بين المتابعين، ظهر قدوس وهو يبتسم بحيرة لطيفة أمام الموقف، بينما تبادلت الجماهير من حوله الضحكات، في يعكس دفء العلاقة بين اللاعبين والجمهور، خصوصا من فئة الأطفال.ويُنتظر أن يشكّل قدوس إضافة قوية لتوتنهام في الموسم المقبل، بعد تألقه اللافت مع وست هام وأياكس سابقا، حيث يتميّز بأسلوب لعب هجومي متنوع وقدرة على صناعة الفرق.