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كيليان مبابي متهم بدفع أموال مشبوهة لعناصر أمنية

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كيليان مبابي متهم بدفع أموال مشبوهة لعناصر أمنية
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كرة القدم

2025-07-18 | 01:35
كيليان مبابي متهم بدفع أموال مشبوهة لعناصر أمنية

بعد تقرير صادر عن جهاز الاستخبارات المالية

بعد تقرير صادر عن جهاز الاستخبارات المالية "تراكفين"، حول شيكات يُحتمل أن يكون المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي قد أصدرها بشكل غير قانوني، لخمسة عناصر من جهاز الأمن المركزي مُكلفين حماية المنتخب الفرنسي، تم فتح تحقيق بالقضية.
وذكر مكتب المدعي العام أنه فتح تحقيقا بعد تقرير عن معاملات مالية غير نظامية استفاد منها خمسة عناصر في الشرطة وثلاثة عناصر أمن خاصين.
وأضاف "تم تكليف قسم التحقيقات الوطني بالتحقيق القضائي في تهم ارتكاب عمل غير معلن وغسل أموال متعلقة بالاحتيال الضريبي"، وتابع "التحقيقات معقدة بطبيعتها نظرا للمعاملات المالية المعنية، جارية لتحديد هوية مرتكبي الجرائم الجنائية المحتملة وتحديد هوية الجناة، إن وجدوا".
وذكرت صحيفة "لو كانار أونشينيه" أن أموالاً بمئات ألوف الدولارات قد تكون استُخدمت من قبل نجم ريال مدريد الإسباني كـ"دفعات سرية مقابل خدمات خاصة" قدمها قائد في جهاز الأمن المركزي وأربعة من كبار الضباط، وأن القائد رافق مبابي في رحلات خاصة إلى الكاميرون وبروفانس.
أما ممثلو مهاجم ريال مدريد فقالوا في بيان "كل شيء تم وفقا للقواعد، فمنذ ظهوره الأول مع المنتخب الفرنسي، دأب كيليان مبابي على التبرع بجميع مكافآته مع المنتخب، وهذا ما فعله بعد كأس العالم 2022، بشفافية تامة مع أطراف عدة ومع عناصر الأمن الثمانية الذين رافقوا الفريق"، أما قائد الشرطة، فهو "لم يتقاضَ أي أجر مقابل تواجده مع كيليان".


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