ريال مدريد يحقق رقما قياسيا بإيرادات تتجاوز المليار يورو

أعلن نادي ريال مدريد عن إيرادات قياسية

أعلن نادي ريال مدريد، عن إيرادات قياسية، بلغت 1.185 مليار يورو خلال الموسم المالي 2024/25، بارتفاع بنسبة 10.4% مقارنةً بالموسم السابق، وهو رقم قياسي لم يسبق لأي نادٍ أوروبي تحقيقه.

وأضاف النادي في تقريره المالي أنّ صافي الربح بعد الضريبة بلغ 24.3 مليون يورو، مسجّلا زيادة قدرها 56% عن الموسم السابق، كما سجّل EBITDA (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك) رقما قياسيا عند 242.9 مليون يورو

كما أبرزت البيانات المالية استقرار الوضع المالي للنادي، حيث ارتفع رأس المال إلى 598 مليون يورو، وانخفض إلى 12 مليون يورو فقط (باستثناء تمويل مشاريع تطوير ملعب بيرنابيو)، ما يؤكد تمتّع النادي بملاءة مالية واستقلالية قوية.

وبهذا، يُظهر ريال مدريد أنه ليس مجرد فريق قوي على أرض الملعب، بل مؤسسة اقتصادية رائدة بأسلوب إدارة متفوق، مقدّما نموذجا يُحتذى به في الاحتراف المالي والنمو المستدام.







