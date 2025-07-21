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فيديو - لينغارد يتألّق في كوريا بهدف عالمي

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فيديو - لينغارد يتألّق في كوريا بهدف عالمي
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كرة القدم

2025-07-21 | 00:47
فيديو - لينغارد يتألّق في كوريا بهدف عالمي

أثبت أنه لا يزال يحتفظ ببريقه الكروي

أثبت النجم السابق لمانشستر يونايتد، جيسي لينغارد، أنه لا يزال يحتفظ ببريقه الكروي، بعدما قاد فريقه إف سي سيول إلى فوز ثمين على أولسان في الجولة الـ21 من الدوري الكوري الجنوبي "كي ليغ"، بهدف رائع سجّله في الدقيقة 42.
وجاء هدف المباراة الوحيد بعد فشل دفاع أولسان في إبعاد كرة عرضية بشكل سليم، ليحولها دو جون هوان برأسه نحو لينغارد، الذي أطلق تسديدة لا تُردّ، استقرت في الشباك ومنحت فريقه النقاط الثلاث.
وبفضل هذا الفوز، قفز إف سي سيول إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، بعد مرور 33 جولة، وهو مركز حيوي في صراع التأهل إلى الأدوار الإقصائية التي تُمنح لفرق المراكز الستة الأولى.
لينغارد، البالغ من العمر 32 عاماً، انضم إلى سيول في شباط - فبراير 2024 بعد فترة فراغ امتدت سبعة أشهر منذ رحيله عن نوتنغهام فورست.
وبعد بداية متعثّرة في أجواء الكرة الكورية، بدأ الدولي الإنجليزي السابق في استعادة مستواه تدريجيّاً، فساهم حتى الآن بخمسة أهداف، منها هدفين وصناعتين في آخر ثلاث مباريات فقط. ويُذكر أن لينغارد سبق له التتويج بثلاثية محلية مع مانشستر يونايتد تضم الدوري الأوروبي، وكأس الاتحاد، وكأس الرابطة الإنجليزية.


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