فينيسيوس جونيور وكامافينغا وترافيس سكوت بقميص نادي برتغالي

في واحدة من أكثر الصور إثارة للدهشة في موسم الانتقالات

في واحدة من أكثر الصور إثارة للدهشة في موسم الانتقالات ، ظهر نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور مرتديا قميص نادي ألفيركا البرتغالي، في لفت أنظار متابعي كرة القدم حول .

ولم يكن فينيسيوس وحده في الصورة، بل انضم إليه زميله في النادي الملكي إدواردو كامافينغا، إلى جانب نجم الراب الأميركي ترافيس سكوت ومنتج الموسيقى تشايس بي.

وظهر الجميع وهم يرتدون بفخر قميص النادي المتواضع العائد حديثا إلى دوري الأضواء في بعد غياب دام 21 عاماً.

لكنّ جماهير ألفيركا لن تحظى بفرصة مشاهدة الثنائي المدريدي على أرض الملعب، إذ إنّ الصورة لم تكن إعلانا عن صفقة خيالية، بل خطوة دعائية من فينيسيوس الذي يُعدّ أحد المستثمرين والمساهمين في النادي، حيث استغل نجوميته العالمية لمنح الفريق دفعة إعلامية قوية مع اقتراب انطلاق الموسم المقبل.

ألفيركا كان قد ضمن الصعود إلى دوري الدرجة الأولى البرتغالي بعد احتلاله المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، ويأمل أن تساهم هذه الخطوة التسويقية في جذب الأنظار والشركاء قبل التحدّيات الكبرى المقبلة.







