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فيديو - رونالدو يتجول في لشبونة بسيارة قيمتها 2.2 مليون دولار

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فيديو - رونالدو يتجول في لشبونة بسيارة قيمتها 2.2 مليون دولار
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كرة القدم

2025-07-22 | 01:07
فيديو - رونالدو يتجول في لشبونة بسيارة قيمتها 2.2 مليون دولار

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار مجددا

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار مجددا، وهذه المرة بعيدا عن الملاعب، بعدما رُصد وهو يقود سيارة بوجاتي فاخرة في شوارع العاصمة البرتغالية لشبونة، خلال فترة عطلته الصيفية.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صاحب الـ40 عاما، وهو يتنقّل بسيارته الفارهة، وسط دهشة المارة وعدسات المصورين، في مشهد يعكس استمرار جاذبية "الدون" داخل وخارج المستطيل الأخضر.
ويستمتع قائد المنتخب البرتغالي بفترة استراحة بعد موسم حافل توّجه بالفوز مع منتخب بلاده بلقب دوري الأمم الأوروبية، كما أنه حسم مستقبله مؤخرا بتوقيع عقد جديد مع نادي النصر السعودي، لينهي بذلك الجدل حول وجهته المقبلة.
رونالدو كان قد أمضى الأيام الماضية في إجازة عائلية على سواحل مايوركا الإسبانية، قبل أن يعود إلى البرتغال، في وقت يستعد فيه فريق النصر لانطلاق الموسم الجديد بقيادة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، الذي يأمل في قيادة الفريق لتحقيق أول لقب لرونالدو بقميص "العالمي".




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رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

خورخي جيسوس

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