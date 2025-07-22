فيديو - رونالدو يتجول في لشبونة بسيارة قيمتها 2.2 مليون دولار

خطف النجم البرتغالي الأنظار مجددا، وهذه المرة بعيدا عن الملاعب، بعدما رُصد وهو يقود سيارة بوجاتي فاخرة في شوارع البرتغالية ، خلال فترة عطلته الصيفية.وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صاحب الـ40 عاما، وهو يتنقّل بسيارته الفارهة، وسط دهشة المارة وعدسات المصورين، في يعكس استمرار جاذبية "الدون" داخل وخارج المستطيل الأخضر.ويستمتع قائد المنتخب البرتغالي بفترة استراحة بعد موسم حافل توّجه بالفوز مع منتخب بلاده بلقب ، كما أنه حسم مستقبله مؤخرا بتوقيع عقد جديد مع نادي النصر السعودي، لينهي بذلك الجدل حول وجهته المقبلة.كان قد أمضى الأيام الماضية في إجازة عائلية على سواحل مايوركا الإسبانية، قبل أن يعود إلى ، في وقت يستعد فيه فريق النصر لانطلاق الموسم الجديد بقيادة المدرب البرتغالي ، الذي يأمل في قيادة الفريق لتحقيق أول لقب لرونالدو بقميص "العالمي".