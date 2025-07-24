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لامين يامال الأغلى في العالم

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لامين يامال الأغلى في العالم
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كرة القدم

2025-07-24 | 01:18
لامين يامال الأغلى في العالم

في إنجاز جديد يكرّس مكانته كأحد أبرز المواهب في كرة القدم العالمية

في إنجاز جديد يكرّس مكانته كأحد أبرز المواهب في كرة القدم العالمية، تصدّر النجم الشاب لامين يامال قائمة أغلى لاعبي العالم، وفقا لتقرير حديث أصدرته منصة Football Benchmark المتخصصة في التحليل المالي والرياضي.
وبحسب التقرير، بلغت القيمة السوقية لابن برشلونة البالغ من العمر 18 عاما نحو 279.7 مليون يورو، وهو رقم غير مسبوق للاعب في هذا العمر، متجاوزا بذلك أسماء بحجم كيليان مبابي وإرلينغ هالاند.
ويأتي هذا التتويج بعد سلسلة من العروض المبهرة التي قدّمها يامال مع الفريق الأول، إلى جانب تسلّمه القميص الأسطوري رقم 10، الذي ارتداه كبار نجوم النادي من قبل، ما يعكس ثقة الإدارة الفنية في قدراته وموهبته الاستثنائية.
ورغم احتلال برشلونة المركز الأول عبر يامال، إلا أن الغلبة في التمثيل داخل قائمة العشرة الأوائل كانت من نصيب ريال مدريد، الذي يضمّ أربعة لاعبين في التصنيف، هم كيليان مبابي (الثاني - 236.9 مليون يورو) وجود بيلينغهام (الرابع - 174.5 مليوناً) وفينيسيوس جونيور (الخامس - 171.5 مليوناً) وفيدريكو فالفيردي (العاشر - 127 مليوناً).
من جهته، احتل نجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند المركز الثالث بقيمة بلغت 182.6 مليون يورو، بينما شملت المراكز الأخرى كلًا من، بوكايو ساكا (آرسنال - السادس) وجمال موسيالا (بايرن ميونيخ - السابع) وفلوريان فيرتس (باير ليفركوزن - الثامن).
أما زميل يامال في برشلونة، قائد الوسط بيدري، فجاء في المركز التاسع بقيمة تقديرية بلغت 131.8 مليون يورو.




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رياضة

كرة القدم

لامين يامال

كيليان مبابي

بيدري

إرلينغ هالاند

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