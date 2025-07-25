صدمة: مانشستر يونايتد يمنع طباعة أسماء كانتونا وبيكهام ورونالدو

وضع يونايتد قيوداً صادمة على شراء قميص الفريق

وضع نادي يونايتد قيوداً صادمة على شراء قميص الفريق للموسم الجديد، داخل المتجر الرسمي للنادي، حيث عُرضت لافتة كُتب عليها "بسبب قيود ترخيص، لا يمكننا طباعة الأسماء الآتية: كانتونا، بيكهام، ".

وفيما لم ينشر النادي توضيحات حول طبيعة هذه التراخيص أو الأطراف المعنية بها، فقد شكل منع طباعة هذه الأسماء صدمة كبيرة، نظرا لما تمثله من رمزية كبيرة في تاريخ مع مانشستر يونايتد.

فقد أسهم الفرنسي إريك كانتونا في تتويج الفريق بأربعة ألقاب في الدوري، وفاز السير دافيد بيكهام بستة ألقاب في دوري وكان جزءاً من الثلاثية التاريخية في العام 1999، أما البرتغالي ، فحصد مع " الحُمر" ثلاثة ألقاب في الدوري ولقب دوري أبطال .





