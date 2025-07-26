بالأرقام: هكذا اكتسح لامين يامال جميع منافسيه

استفتاء ماركا: الأفضل، فماذا عن ؟

أصدرت صحيفة ماركا الاسبانية الذائعة الصيت، قائمة بأفضل 100 لاعب كرة قدم للموسم المنصرم 2024-2025، وهي ما يطلق عليه سنوياً اسم جوائز "لوس 100".

قامت لجنة تحكيم مكوّنة من 133 لاعبا سابقا وصحفيا ومحللا من جميع أنحاء بالتصويت لحساب ماركا، ما بين جملة من الأسماء أبرزها عثمان ديمبيلي، ، ، مبابي، وسواهم.

جملة من الأسماء التي برزت على مستوى الأندية والمنتخبات، لكنها الآن تتنافس على ترتيبها ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في الموسم.

وفي النتيجة في قائمة ماركا لأفضل 100 لاعب، تم ترتيب أفضل لاعبي الموسم 2024-2025 من المركز 100 إلى المركز 1، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع البطولات والدوريات، لكن من دون احتساب كأس العالم للأندية كأحد معايير اختيار اللاعبين الـ100 المرشحين.

وفي الحصيلة، حل نجم برشلونة، الاسباني لامين يامال في المركز الأول برصيد 3310 نقاط، متقدماً على نجم باريس ، الفرنسي (3100)، والبرتغالي فيتينيا نجم الفريق نفسه (2732)، ثم البرازيلي رافينيا، لاعب البلوغرانا (2467).

وحل الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد خامساً برصيد 2292 نقطة، وخلفه بيدري نجم برشلونة (2035)، وجاء النجم المصري ، هدّاف ليفربول سابعاً (2022)، والمغربي ، مدافع باريس سان جيرمان ثامناً (1371).







