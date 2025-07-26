إنتر ميامي يخشى تداعيات العقوبة على ميسي

رفض خورخي ماس
، المالك المشارك لنادي إنتر ميامي
، قرار رابطة دوري كرة القدم الأميركي بإيقاف ليونيل ميسي
وجوردي ألبا
لمباراة واحدة، بسبب غيابهما عن لقاء "كل النجوم"، وقال "إنها قاعدة سيئة، لكنها قاعدة على أي حال".
وأضاف ماس أن إبقاء ميسي وألبا في المنزل كان قرار النادي، وأنهما كانا غير سعيدين عندما أُبلغا بإيقافهما ومنعهما من خوض المواجهة المقررة فجر الغد الأحد ضد سينسيناتي
، وقال "كان رد فعلهما متوقعا، إنهما لا يفهمان القرار، ولا يفهمان لماذا يؤدي عدم حضور مباراة استعراضية إلى الإيقاف".
وختم "ميسي منزعج للغاية، وآمل ألا يؤثر ذلك على المدى الطويل"، في إشارة إلى مفاوضات تجديد العقد
الجارية معه.
وكانت رابطة الدوري الأميركي (MLS) قررت وفقا للقوانين إيقاف الثنائي ميسي وألبا لمباراة واحدة، بسبب تخلفهما عن المشاركة في مباراة "All-Star" الأخيرة
دون إذن مسبق من الرابطة.
وتُعدّ العقوبة ضربة مؤلمة لإنتر ميامي، الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب المنطقة الشرقية
بـ41 نقطة، متخلفًا بفارق 7 نقاط عن سينسيناتي، لكن مع 3 مباريات مؤجلة نتيجة مشاركته في كأس العالم
للأندية هذا الصيف.