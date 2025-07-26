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لامين يامال يثير الجدل مجدداً على وسائل التواصل

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لامين يامال يثير الجدل مجدداً على وسائل التواصل
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كرة القدم

2025-07-26 | 00:52
لامين يامال يثير الجدل مجدداً على وسائل التواصل

بعد حفلة عيد ميلاده الثامن عشر المثيرة للجدل

بعد حفلة عيد ميلاده الثامن عشر المثيرة للجدل، وفي تصرف جديد ملفت، تسبب الفتى الذهبي لامين يامال بضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حين نشر صورة بدا فيها، وكأن خده يحمل آثار "قبلة".
ونشر يامال الصورة عبر خاصية ستوري في إنستغرام، وبدا فيها بوضوح أثر أحمر الشفاه مطبوعاً على خده، لكنه أخرج لسانه في تعبير واضح عن السخرية.
وفسر البعض الصورة بأنها سخرية من الضجة المثارة حوله بسبب عيد ميلاده، لكنها تسببت بانتقادات واسعة، خصوصاً أنها جاءت بعد قليل من تصريحات جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، المدافعة عنه.



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لامين يامال

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