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أندريا بيرلو مدربا لفريق من الدرجة الثانية في الامارات

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أندريا بيرلو مدربا لفريق من الدرجة الثانية في الامارات
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كرة القدم

2025-07-26 | 00:53
أندريا بيرلو مدربا لفريق من الدرجة الثانية في الامارات

يُعد بيرلو أحد أبرز لاعبي خط الوسط في جيله

أعلن نادي يونايتد الإماراتي، الناشط في دوري الدرجة الأولى تعاقده مع النجم الإيطالي السابق أندريا بيرلو ليتولى منصب المدير الفني للفريق، وذلك بموجب عقد يمتد لعامين.
ويُعد بيرلو (46 عاما) أحد أبرز لاعبي خط الوسط في جيله، وكان عنصرا أساسيا في تتويج منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 2006، وخاض خلال مسيرته الاحترافية محطات بارزة مع ميلان ويوفنتوس، قبل أن يعتزل اللعب في 2017 ويتجه إلى التدريب.
وسبق لبيرلو أن تولّى تدريب يوفنتوس، ثم خاض تجربة في الدوري التركي مع فاتح قرا جمرك، وكان آخر ظهور له على دكة البدلاء مع سامبدوريا في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.
ويُعرف نادي يونايتد أيضًا باسم "دبي يونايتد"، ويشارك في دوري الدرجة الأولى الإماراتي، الذي يُعدّ المستوى الثاني في هرم الكرة الإماراتية بعد دوري المحترفين.


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كرة القدم

يونايتد الإماراتي

أندريا بيرلو

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