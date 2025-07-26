تشافي يتجاهل العروض ويمضي في خطته المقررة

قرر النجم الإسباني السابق عدم خوض تجربة التدريب على المستوى الدولي

على الرغم من العروض المغرية، قرر النجم الإسباني السابق ، عدم خوض تجربة التدريب على المستوى الدولي في الوقت الحالي، مفضلا الالتزام بخطته الأصلية، القاضية بالعودة إلى عالم التدريب عبر أحد الأندية في العام 2026.

برشلونة السابق، الذي غادر النادي في أيّار - مايو 2024، بعد نهاية مثيرة للجدل لمسيرته مع الفريق الكتالوني، لم يتولَّ أي مهمة منذ ذلك الحين، رغم أنه قاد برشلونة إلى لقب في موسم 2022-2023.

ورغم الأحاديث المتزايدة حول مستقبله، شدد في مقابلة مع The Athletic على أنه يبحث عن مشروع طويل الأمد، وقد زادت تصريحاته حول رغبته في العمل في من التكهنات بشأن احتمال تولّيه تدريب أحد الأندية الكبرى هناك.

ويدور الأمر حول ما إذا قرر البحث عن بديل لبيب غوارديولا في 2027، أو إذا أخفق ميكيل أرتيتا في قيادة آرسنال نحو الألقاب بحلول عام 2026.

ورغم الشائعات التي راجت مؤخرا عن احتمالية توليه تدريب المنتخب الهندي بعد رحيل المدرب مانولو ماركيز، إلا أن مصادر مقربة من صحيفة Diario Sport نفت هذه تماما، مؤكدة أن تشافي رفض العرض الدولي وفضّل التركيز على العودة إلى الأندية في الوقت المناسب.

كما أفادت تقارير أن الهندي لكرة القدم لا يستطيع تحمّل التكاليف المالية للتعاقد مع تشافي، ما دفعه إلى البحث عن بدائل أخرى.











