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تشافي يتجاهل العروض ويمضي في خطته المقررة

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تشافي يتجاهل العروض ويمضي في خطته المقررة
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كرة القدم

2025-07-26 | 01:05
تشافي يتجاهل العروض ويمضي في خطته المقررة

قرر النجم الإسباني السابق عدم خوض تجربة التدريب على المستوى الدولي

على الرغم من العروض المغرية، قرر النجم الإسباني السابق تشافي هيرنانديز، عدم خوض تجربة التدريب على المستوى الدولي في الوقت الحالي، مفضلا الالتزام بخطته الأصلية، القاضية بالعودة إلى عالم التدريب عبر أحد الأندية في العام 2026.
مدرب برشلونة السابق، الذي غادر النادي في أيّار - مايو 2024، بعد نهاية مثيرة للجدل لمسيرته مع الفريق الكتالوني، لم يتولَّ أي مهمة منذ ذلك الحين، رغم أنه قاد برشلونة إلى لقب الدوري الإسباني في موسم 2022-2023.
ورغم الأحاديث المتزايدة حول مستقبله، شدد تشافي في مقابلة مع The Athletic على أنه يبحث عن مشروع طويل الأمد، وقد زادت تصريحاته حول رغبته في العمل في إنجلترا من التكهنات بشأن احتمال تولّيه تدريب أحد الأندية الكبرى هناك.
ويدور الأمر حول ما إذا قرر مانشستر سيتي البحث عن بديل لبيب غوارديولا في 2027، أو إذا أخفق ميكيل أرتيتا في قيادة آرسنال نحو الألقاب بحلول عام 2026.
ورغم الشائعات التي راجت مؤخرا عن احتمالية توليه تدريب المنتخب الهندي بعد رحيل المدرب مانولو ماركيز، إلا أن مصادر مقربة من صحيفة Diario Sport نفت هذه الأخبار تماما، مؤكدة أن تشافي رفض العرض الدولي وفضّل التركيز على العودة إلى الأندية في الوقت المناسب.
كما أفادت تقارير أن الاتحاد الهندي لكرة القدم لا يستطيع تحمّل التكاليف المالية للتعاقد مع تشافي، ما دفعه إلى البحث عن بدائل أخرى.





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