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مستقبل أسينسيو معلق وشكوك في خطط ألونسو الدفاعية

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مستقبل أسينسيو معلق وشكوك في خطط ألونسو الدفاعية
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كرة القدم

2025-07-27 | 05:06
مستقبل أسينسيو معلق وشكوك في خطط ألونسو الدفاعية

لا يزال مستقبل راؤول أسينسيو مع ريال مدريد في مهبّ الريح

لا يزال مستقبل راؤول أسينسيو مع ريال مدريد في مهبّ الريح، في وقتٍ يتعيّن فيه على المدرب تشابي ألونسو اتخاذ قرارات حاسمة ضمن عملية إعادة هيكلة غرفة الملابس في سانتياغو برنابيو.
فالأداء المتواضع الذي قدّمه المدافع الشاب خلال بطولة كأس العالم للأندية، ترك أثرا سلبيا على صورته داخل الجهاز الفني، رغم التوصيات الإيجابية التي تلقاها من المدرب السابق كارلو أنشيلوتي.
فقد خاض راؤول ثلاث مباريات في البطولة مع ريال مدريد أمام الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، وباريس سان جيرمان، وارتكب خلالها أخطاءً مؤثّرة، ما زعزع مكانته كشريك أساسي محتمل لدين هويسن في قلب الدفاع، والأخير هو الوحيد الذي يحظى بثقة مطلقة من الجهاز الفني. 
ورغم ذلك، قررت إدارة النادي تثبيت أسينسيو بشكل نهائي ضمن صفوف الفريق الأول، بعدما جدد عقده حتى عام 2031، ووقع على شرط جزائي ضخم بقيمة مليار يورو.
لكن هذا الارتباط طويل الأمد لا يعني بالضرورة ضمان مكانٍ أساسي في التشكيلة، فتشابي ألونسو يدرس اعتماد نظام جديد بثلاثة مدافعين في الخط الخلفي، وهي خطّة لا يبدو أنّ أسينسيو يناسبها بالشكل المطلوب، وقد يجد نفسه في موقع المدافع الثالث أو حتى الرابع في ترتيب الخيارات.
فمشاركة أوريلين تشواميني في هذا الرسم التكتيكي، كما حصل في البطولة الأخيرة، تُعد تهديدا إضافيا لطموحات المدافع الشاب في نيل مكان أساسي، إضافة إلى أنّ المدرّب يُطالب إدارة النادي بالتعاقد مع شريك موثوق لهويسن قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.



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راؤول أسينسيو

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تشابي ألونسو

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