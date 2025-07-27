مستقبل أسينسيو معلق وشكوك في خطط ألونسو الدفاعية

لا يزال مستقبل راؤول أسينسيو مع ريال مدريد في مهبّ الريح

لا يزال مستقبل راؤول أسينسيو مع ريال مدريد في مهبّ الريح، في وقتٍ يتعيّن فيه على المدرب اتخاذ قرارات حاسمة ضمن عملية إعادة هيكلة غرفة الملابس في .

فالأداء المتواضع الذي قدّمه المدافع الشاب خلال بطولة كأس للأندية، ترك أثرا سلبيا على صورته داخل الجهاز الفني، رغم التوصيات الإيجابية التي تلقاها من المدرب السابق كارلو أنشيلوتي.

فقد خاض راؤول ثلاث مباريات في البطولة مع ريال مدريد أمام السعودي، باتشوكا المكسيكي، وباريس ، وارتكب خلالها أخطاءً مؤثّرة، ما زعزع مكانته كشريك أساسي محتمل لدين هويسن في قلب الدفاع، والأخير هو الوحيد الذي يحظى بثقة مطلقة من الجهاز الفني.

ورغم ذلك، قررت إدارة النادي تثبيت أسينسيو بشكل نهائي ضمن صفوف الفريق الأول، بعدما جدد عقده حتى عام 2031، ووقع على شرط جزائي ضخم بقيمة مليار يورو.

لكن هذا الارتباط طويل الأمد لا يعني بالضرورة ضمان مكانٍ أساسي في التشكيلة، فتشابي ألونسو يدرس اعتماد نظام جديد بثلاثة مدافعين في الخط الخلفي، وهي خطّة لا يبدو أنّ أسينسيو يناسبها بالشكل المطلوب، وقد يجد نفسه في موقع المدافع الثالث أو حتى الرابع في ترتيب الخيارات.

فمشاركة أوريلين تشواميني في هذا الرسم التكتيكي، كما حصل في البطولة ، تُعد تهديدا إضافيا لطموحات المدافع الشاب في نيل مكان أساسي، إضافة إلى أنّ المدرّب يُطالب إدارة النادي بالتعاقد مع شريك موثوق لهويسن قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.







