فيديو - استقبال مذهل لرونالدينيو في مطار هيروشيما

🇧🇷🛬 at Hiroshima Airport. The love for him is real! ❤️🇯🇵 pic.twitter.com/kzgO8iujhI — EuroFoot (@eurofootcom) July 27, 2025

وصل النجم البرازيلي الأسطوري، ، يوم أمس إلى مطار هيروشيما الدولي، حيث كانت جماهير غفيرة بانتظاره، وانهالت عليه تصفيقات وابتسامات محبيه الذين تجمعوا في صالة الوصول، على الرغم من اعتزاله منذ سنوات.وأظهر مقطع فيديو نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظة نزوله من الطائرة، وسط حشود من المعجبين يلوحون بلافتات ويهتفون باسمه، ما يعكس مدى استمرارية شعبيته الجماهيرية حتى بعد انتهاء مسيرته الاحترافية.ويؤكد هذا المشهد أن رونالدينيو لا يزال محبوبا على نطاق واسع، وأن جماهير كرة القدم حول ما زالت تحتفظ بعاطفة قوية تجاهه، حتى في زيارات ليست ضمن المباريات الرسمية أو الفعاليات الكروية.