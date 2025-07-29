إيفرتون يبيع فريق السيدات لشركة شقيقة فما السبب الحقيقي؟

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي عن نقل ملكية فريق السيدات

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي عن نقل ملكية فريق السيدات إلى شركة "راوندهاوس كابيتال" في خطوة تهدف للامتثال لقواعد الربح والاستدامة المالية (PSR) المعتمدة من قبل الدوري الإنجليزي .

وجاء هذا التطور بعدما أظهرت وثائق رسمية، أنّ مجموعة "فريدكين" التي استحوذت على النادي في الأوّل - ديسمبر الماضي، تخطط لبيع الفريق النسائي.

وكُشف عن تأسيس كيان جديد "EFCW Holdings Company Ltd"، تم تسجيله في ملعب غوديسون بارك، المقر التاريخي للنادي.

وأكد خبير الشؤون المالية الكروية كيران ماغواير أنّ ملكيّة فريق السيّدات نُقلت رسميا إلى "راوندهاوس كابيتال"، وهي شركة قابضة تتبع مجموعة "فريدكين" ومقرها المملكة المتحدة.

وتهدف هذه العملية إلى تعزيز الوضع المالي للنادي وتجنب خرق قواعد PSR التي تسمح للأندية بتحقيق خسائر لا تتجاوز 105 ملايين جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات، وهي "حبل " يمكن استخدامه في حال مواجهة صعوبات مالية غير متوقعة، مثل إنفاق زائد في سوق الانتقالات أو تراجع الأداء الرياضي.

ومن خلال بيع الفريق إلى كيان مرتبط، يمكن لإيفرتون تسجيل أرباح محاسبية تُسهم في تحسين ميزانيته، خصوصا بعد أن تعرّض الفريق الأول للرجال سابقا لخصم 8 نقاط بسبب مخالفة هذه القواعد.

وسيبدأ فريق السيدات موسمه الجديد في دوري السوبر الإنجليزي للسيدات بمواجهة ليفربول، يوم الأحد 7 أيلول - سبتمبر، بعدما شهدت فترة الانتقالات الصيفية نشاطًا ملحوظًا، حيث تم التعاقد مع ثماني لاعبات.

وسيلعب فريق السيدات مبارياته هذا الموسم على ملعب غوديسون بارك، بعد انتقال فريق الرجال إلى ملعبه الجديد في "براملي ".















