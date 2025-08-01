معلق قناة برشلونة يسخر من مودريتش ويتسبب بجدل واسع

تسبب معلق في برشلونة على يوتيوب بجدل واسع

تسبب معلق في برشلونة على يوتيوب بجدل واسع بسبب قيامه بالسخرية من ، قائد ريال مدريد السابق، والمنضم حديثا إلى ميلان الإيطالي.

حصل ذلك أثناء قيام المعلق بالتعليق على المباراة التي انتهت الى فوز برشلونة على سيؤول الكوري الجنوبي (7-3) ضمن يقوم بها الفريق الكتالوني تمهيدا للموسم الكروي المقبل.

وقال المعلق "لم نقدم التكريم المستحق لمودريتش، قدم لنا خدمات جليلة، وآخرها تمريرة للاعب جوليس كوندي التي أهدتنا لقب كأس الملك، ومن هنا يأتي تقديرنا الكبير كمشجعين لبرشلونة لمودريتش"

وسرعان ما رد جمهور ريال مدريد بغضب، وكذلك الإعلاميين المقربين من "الميرينغي"، وبينهم توماس رونسيرو الذي قال عبر منصة إكس "ريال مدريد يجسد شخصية نبيلة، بينما يظهر برشلونة، مرة أخرى، ذوقه السيئ وافتقاره إلى التربية العاطفية، وعدم احترامه للتاريخ، ومعاناته من عقدة نقص لا تعالج".

وتابع "مودريتش لديه ستة ألقاب في دوري أبطال ، أكثر مما جمعه برشلونة في تاريخه بأكمله، بعد حصد خمس بطولات فقط".











