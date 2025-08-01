القبض على مشجع إسباني بعد اعتدائه على حكم

بعد اعتدائه بالضرب على حكم خلال إحدى المباريات

ألقت الشرطة النرويجية القبض على مشجع إسباني يبلغ من العمر 20 عاما، بعد اعتدائه بالضرب على حكم خلال إحدى مباريات بطولة كأس المفتوحة لكرة القدم للشباب.

ووقع الحادث خلال مباراة أقيمت في إطار البطولة التي تحتضنها أوسلو، بمشاركة أكثر من 1900 فريق من 35 دولة، وتضم نحو 30 ألف لاعب تتراوح أعمارهم بين 6 و19 عاما.

وفي تفاصيل الواقعة، طلب أحد مساعدي الحكم من المشجع الابتعاد عن خط التماس أثناء المباراة، ما أدى إلى تصاعد الموقف إلى مشادة كلامية ثم اشتباك بالأيدي، تلقى خلاله الحكم الرئيسي، البالغ من العمر 50 عاما، ضربة قوية على الرأس أفقدته الوعي، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

وأشارت هيئة الدفاع عن المشجع الإسباني إلى أنه اعترف بالاعتداء، لكنه برر تصرفه بأن الحكم استفزه وأثار غضبه، ما دفعه إلى رد فعل غير لائق.

وبعد الحادث، ناقش منظمو البطولة إمكانية استبعاد الفريق الإسباني من المنافسات، إلا أنهم قرروا في النهاية عدم فرض أي عقوبات، نظرا إلى أن الاعتداء وقع خلال مباراة لا تخص الفريق، وأن اللاعبين والمشجع المعتدي كانوا متواجدين كمتفرجين فقط.





